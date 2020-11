Malgré le fait que la perte de Boseman était une nouvelle qui a secoué le monde entier, il semble que Marvel Studios soit ferme dans une décision sur la suite de “ Black Panther ”, puisqu’un nouveau rapport garantit que Chadwick Boseman ne sera remplacé par aucun acteur.

Dans le plan original de l’étude, la suite de ‘Panthère noire’ La production devait commencer en mars 2021 et il était prévu que l’acteur commence à s’entraîner afin de donner vie au super-héros.

Malheureusement, tous ces plans étaient avant l’acteur a tragiquement succombé à la bataille contre le cancer du côlon qu’il combattait secrètement depuis des années.

Selon divers rapports, il avait été révélé que la sœur de T’Challa, Shuri (jouée par Letitia Wright) allait endosser le rôle de Black Panther dans la suite, et bien que cela n’ait été confirmé ni par l’actrice ni par le étude, un nouveau rapport du portail We Got This Covered a déclaré que Marvel Studios est ferme dans une décision qui Chadwick Boseman ne sera pas remplacé.

Selon le portail, Marvel n’a aucune intention de refondre le personnage de Boseman à aucun moment, ce qui est une décision évidente compte tenu de sa performance instantanément emblématique qui restera toujours un monument à son héritage.

Pour l’instant, bien que rien de tout cela n’ait été confirmé pour la production de ce film ‘Black Panther 2’, nous devrons attendre de voir ce que le studio a prévu de renvoyer Boseman et son personnage de l’univers cinématographique Marvel (MCU ), alors que le film continue avec sa date de sortie en salles de 2022.