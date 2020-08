Selon Deadline, Netflix a donné le feu vert à la première saison de‘Resident Evil’ Après avoir embauché Andrew Dabb, producteur exécutif de la série CW « Supernatural », en tant que showrunner, Dabb travaillera sur la première saison de huit épisodes de la série qui comprendra une coproduction de Constantin Film, la société de production et de distribution allemande qui a produit la série. série de films avec Milla Jovovich.

Selon une déclaration de Dabb: « Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps. Je suis très heureux de raconter un nouveau chapitre de cette incroyable histoire et de présenter la première série Resident Evil aux abonnés Netflix. Pour tous les fans de Resident Evil, y compris les fans. Pour nous rejoindre pour la première fois, la série sera complète avec beaucoup de vieux amis et des choses folles et sanguinaires que les gens n’ont jamais vues auparavant. «

Le médium avance également que la série se développera dans deux lignes de temps avec le même protagoniste. La première suit un couple de sœurs de quatorze ans qui viennent de déménager à New Raccoon City. Bientôt, Jade et Billie Wesker découvrent qu’il y a beaucoup plus dans la ville que ce que l’on voit, et même leur père leur cache des secrets sombres et dangereux.

Dans la deuxième chronologie, Jade est dans la trentaine. Dans un avenir où le virus T a infecté de nombreuses personnes et animaux, elle devra faire tout ce qu’il faut pour survivre pendant que les fantômes du passé la hantent toujours. Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cette série Resident Evil.

Basé sur la populaire franchise de jeux vidéo de Capcom, à ce jour, la saga qui a débuté en 2002 a rapporté 1236 millions de dollars, avec le sixième et dernier versement, « Resident Evil: The Final Chapter », sorti en 2017, totalisant 312 millions de dollars. le monde (40 millions était son budget) Paul WS Andersond a réalisé ce dernier film avec sa femme Milla Jovovich.