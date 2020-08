Officiellement, Netflix développe huit épisodes d’une série basée sur le jeu vidéo d’horreur bien-aimé de Capcom, Resident Evil.

Le showrunner de Supernatural, Andrew Dabb, a été embauché pour superviser la première saison de la série basée sur Resident Evil de Netflix et ainsi il a commenté:

« Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps », a déclaré Dabb. «Je suis extrêmement heureux de raconter un nouveau chapitre de cette incroyable histoire et de présenter la première série Resident Evil aux membres de Netflix du monde entier. Pour tous les types de fans de Resident Evil, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera remplie de beaucoup de vieux amis et de trucs très sanglants et fous que les gens n’ont jamais vus auparavant. «

Il est prévu que Andrew Dabb commencer à travailler sur Resident Evil une fois la dernière saison de Supernatural de Le CW. Il sera également producteur exécutif aux côtés de Robert Kulzer, Oliver Berben et Marry Leah Sutton de Constantin Film. Bronwen Hughes (The Walking Dead) est sur le point de diriger les deux premiers épisodes.

Synopsis de la série:

Netflix racontera sa nouvelle histoire de Resident Evil dans deux délais. Dans le premier, les sœurs Jade et Billie Wesker, 14 ans, déménagent à New Raccoon City. Une ville d’entreprise, où ils arrivent au moment où leurs adolescents battaient leur plein. Mais plus ils y passent de temps, plus ils se rendent compte que la ville est plus qu’il n’y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.

Dans la deuxième chronologie, plus de 15 ans dans le futur, nous ne voyons plus que 15 millions de personnes sur Terre. Et plus de 6000 millions de monstres: des personnes et des animaux infectés par le VIRUS T. Jade, aujourd’hui âgée de 30 ans, lutte pour survivre dans ce nouveau monde, tandis que les secrets de son passé, sur sa sœur, son père et elle-même, continuent de la hanter.

Pour autant que nous le sachions, un redémarrage sur grand écran de Resident Evil par Johannes Roberts (47 mètres) est toujours en développement, mais n’est pas mentionné ici. Nous ne savons donc pas s’ils uniront les histoires sur Netflix et le film.