Si vous êtes saturé par tant de titres à votre disposition dans NetflixVous serez peut-être intéressé de savoir que le géant du streaming teste une nouvelle chaîne de télévision traditionnelle en France.

Pour l’instant exclusivement réservée aux abonnés en France, cette nouvelle chaîne de télévision traditionnelle pourrait bientôt atteindre d’autres territoires. (Image: Netflix)

Plus

Sous le nom de Netflix Direct, cette chaîne sera accessible à tous les abonnés de Netflix France et il proposera le contenu de son catalogue à la demande de manière «linéaire» – comme l’ont toujours fait les chaînes de télévision. En d’autres termes: tous les téléspectateurs de Netflix Direct verront la même chose en même temps.

Selon Variety, la chaîne diffusera pour le moment des films et séries français, américains et internationaux déjà disponibles dans le catalogue de la plateforme.

D’un autre côté, Il ne sera accessible que via le navigateur Web du service – Contrairement au streaming Netflix «normal», qui s’achète généralement via des packages proposés par des groupes de télécommunications comme Orange, Canal Plus ou SFR.

Pour Netflix, cette initiative représente une première étape inattendue dans la programmation via le réseau de télévision régulier. En août, l’entreprise a déjà testé l’option Lecture aléatoire, qui offrait une programmation recommandée à un échantillon d’utilisateurs internationaux. La différence est que, pour le moment, le test Netflix Direct est limité à la France.

Sur son site Internet, Netflix justifie la décision de choisir le pays français pour tester sa chaîne linéaire en raison de la forte «consommation de télévision traditionnelle».

“En France, regarder la télévision traditionnelle est toujours très populaire auprès des gens qui veulent simplement une expérience relaxante, où ils n’ont pas à choisir un programme”, explique la société.

“Il est possible que quelqu’un n’ait pas envie de décider, ou qu’il soit nouveau et qu’il ait besoin de s’y habituer, ou qu’il veuille être surpris par quelque chose de nouveau et de différent.”

Rappelons que pendant les mois de verrouillage, les abonnements Netflix ont explosé dans le monde –avec 26 millions de nouveaux abonnés au cours des deux premiers trimestres de 2020, presque autant que dans l’ensemble de 2019. Par conséquent, il est possible de spéculer que ce test permettra à l’entreprise de vérifier si avec la nouvelle chaîne elle parvient à retenir tous les abonnés qui auraient pu être saturés de contenu après avoir consommé tous les titres recommandés par l’algorithme de la plateforme.

D’un autre côté, il est également raisonnable de penser que Netflix Direct pourrait être particulièrement attrayant pour utilisateurs plus âgés, qui représentent un pourcentage important des ménages en France.

Le test pilote de la nouvelle chaîne a été discrètement lancé le 5 novembre et sera entièrement disponible en France début décembre. Le pays est l’un des principaux marchés de Netflix en Europe, avec environ 9 millions d’abonnés.

En janvier dernier, Netflix a ouvert une succursale en France et a promis publiquement d’augmenter ses investissements dans le contenu français. Parmi les séries originales françaises de Netflix les plus importantes figurent des titres tels que Amour occasionnel ou Affaire de famille, ainsi que le prochain film de Jean-Pierre Jeunet, Gros bug – Qui a commencé le tournage en octobre dernier.

