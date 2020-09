Il est enfin là, alors parlons d’Amour, lieux de tournage garantis. Faites un voyage romantique avec Rachael Leigh Cook et Damon Wayans Jr.

Grâce à Netflix, le verrouillage a été beaucoup moins morne qu’il n’aurait pu l’être.

Avec plus de temps passé à la maison cette année, le service de streaming nous a offert une pléthore de contenus passionnants.

Bien sûr, l’accent a été mis sur les offres télévisées, avec des succès de verrouillage comme Tiger King et Cursed dominant une grande partie de la conversation au fil des mois.

Néanmoins, il convient de noter que Netflix a satisfait notre goût du cinéma alors que les multiplexes ont été fermés, nous apportant une palette variée de films.

Nous avons déjà eu les goûts de Da 5 Bloods, Project Power, The Old Guard, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, The Lovebirds et plus encore, mais pour les aficionados de la comédie romantique, les projecteurs sont fermement sur l’amour, garanti maintenant…

PRINCIPE: Parlons du sort de Neiltirée de «Love, Guarantee», Netflix et al.

Amour, garanti sur Netflix

Réalisé par Mark Steven Johnson (Finding Steve McQueen), le film met en vedette Rachel Leigh Cook dans le rôle de Susan, une avocate qui prend sur un site de rencontre en ligne pour un client nommé Nick (Damon Wayans Jr.).

Nick a été à des centaines de rendez-vous, mais estime que la devise «amour, garanti» du site est clairement un mensonge.

Cependant, au fur et à mesure que les deux partenaires se mettent à les affronter, des sentiments commencent à faire surface.

Oui, c’est une prémisse assez loufoque, mais une comédie romantique n’est aussi bonne que le sentiment de chaleur qu’elle instille dans le public.

Dans ce cas, Love, Guarantee est un gagnant et si le casting joue un rôle essentiel dans son succès, les lieux le font certainement aussi!

Alors, où a-t-il été filmé?

Amour, lieux de tournage garantis

Love, Guarantee a été tourné au Canada et principalement à Vancouver et dans les environs, comme l’a souligné The Cinemaholic.

Le port de la côte ouest de la Colombie-Britannique était l’endroit idéal pour que nos personnages centraux entament une romance.

De plus, la source précédente note que de lourdes subventions sont offertes pour attirer les sociétés de production là-bas, alors il y en a aussi!

Un certain nombre de lieux remarquables peuvent être repérés tout au long du film, notamment la Vancouver Art Gallery au centre-ville de Vancouver; de par sa taille, c’est en fait le plus grand musée d’art de l’Ouest canadien.

Le Cinemaholic note que l’équipe a travaillé avec un certain nombre d’entreprises locales pendant le tournage, le quartier de Gastown se révélant être un endroit très important. Là, ils ont filmé des scènes dans un restaurant de fruits de mer appelé Coquille Fine Seafood et également sur le trottoir ouest du 100 pâté de maisons Carrall Street.

De plus, ils ont tourné des séquences dans la ville de Maple Ridge, la source précédente citant 224 Street – près de la route Lougheed – et Dewdney Trunk Road comme lieux visibles dans le film.

Enfin, nous avons également un café à Gasoline Alley, à Fort Langley, qui est Republica Coffee Roasters.

Quel est le verdict?

Un certain nombre de spectateurs ont déjà afflué sur Twitter pour offrir leurs pensées positives sur le film.

Découvrez une sélection de tweets:

@RachaelLCook Je crois que vous avez créé la comédie romantique parfaite avec Love, Guarantee, Rachael! J’ai eu une tonne d’éclats de rire tout au long et des larmes ont commencé à se former à la 34e minute et coulaient à peu près à la fin. Le film a pris des notes vraiment spéciales et sincères. Félicitations!! – Robert Partridge (@robertpartridge) 3 septembre 2020

D’accord. Amour, garanti .. 🥺❤️ – LOUISE (@mlpacej) 3 septembre 2020

