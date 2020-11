Trois semaines à peine après son lancement sur Netflix, le célèbre Spectacle de Chappelle (2003-2006) a finalement été supprimé de ce catalogue de streaming. La raison? C’est pareil Dave Chappelle Le “N” rouge a été invité à le faire en raison d’un différend entre le comédien et le réseau Comedy Central, qui était à l’origine responsable de la diffusion des trois saisons de l’émission.

Chappelle’s Show était une série de sketchs comiques créée et animée par le célèbre standupero, qui a finalement démissionné en 2005 en raison de désaccords concernant le contrôle créatif de la série. Cependant, les conflits avec Comedy Central et le distributeur ViacomCBS ils étaient loin de s’apaiser avec son départ.

Il se trouve que, selon Chappelle, la société lui a fait signer un premier contrat qui l’empêcherait de percevoir des redevances pour la série, en plus de permettre à Viacom d’octroyer des licences d’exposition sans le consentement du créateur. De cette manière, les plateformes numériques actuelles telles que HBO Max et CBS All Access proposent le spectacle de Chappelle dans leurs catalogues respectifs, sans que l’humoriste de 47 ans ne reçoive de frais.

“Les gens pensent que j’ai gagné beaucoup d’argent avec Chappelle’s Show”, a commenté Chappelle dans un stand rendu public depuis Instagram (via). «Quand j’ai quitté ce programme, ils ne m’ont jamais payé. Ils n’avaient pas à me payer parce que j’ai signé le contrat. Mais ça va? J’ai découvert que ces gens mettaient mon travail en streaming, et ils n’avaient jamais eu à me demander ni à me le dire. Parfaitement légal car j’ai signé le contrat. Mais ça va? Je ne pense pas non plus.

Dans la même vidéo, le quadruple vainqueur d’Emmy s’est dit «furieux» lorsqu’il a découvert que Netflix avait inclus Chappelle’s Show dans son catalogue américain début novembre. Il faut rappeler que le standupero entretient une relation professionnelle avec l’entreprise depuis 2016, alors lorsque cette dernière lui a demandé de retirer le programme de son offre de contenu, le «N» rouge était plus que complet.

“Je les ai appelés [a Netflix] Et je leur ai dit que ça me faisait du mal Et vous voulez savoir ce qu’ils ont fait? Ils ont convenu de le retirer de sa plate-forme juste pour que je me sente mieux », a déclaré Chappelle. C’est pourquoi je baise avec Netflix. Parce qu’ils m’ont payé mon argent, ils font ce qu’ils disent qu’ils vont faire et ils sont allés au-delà de ce que l’on peut attendre d’un entrepreneur. Ils ont fait quelque chose simplement parce qu’ils pensaient que je pourrais penser qu’ils avaient tort. Et je fais. Je pense que si vous diffusez cette émission, vous enfermez des biens volés.

Et il a ajouté, s’adressant au public:

Je vous en supplie, ne regardez pas cette émission. Je ne vous demande pas de boycotter une chaîne, mais moi. Boycottez le spectacle de Chappelle. Ne le voyez pas à moins que vous ne me payiez.

Découvrez le stand complet ci-dessous, publié sur le compte Instagram de Dave Chappelle cette semaine. Titré “Non pardonné” (“Sans pardon”), la vidéo dure 18 minutes.

Dave Chappelle Netflix



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.