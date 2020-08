Partager

Les plateformes de streaming gagnent la bataille contre les studios de cinéma de toute une vie et l’un des plus mythiques pourrait être acheté par Netflix.

Netflix veut une grande franchise à la hauteur Harry Potter, Guerres des étoiles et DC Comics ou la Univers cinématographique Marvel. Bien que cela semble extrêmement ambitieux pour une plate-forme de streaming, l’histoire a montré que tout ce que Netflix veut, ils l’obtiennent généralement.

Cependant, sa première tentative d’un blockbuster à gros budget n’était pas trop bonne, avec Brillant Ils ont attiré un large public, mais ont été rapidement oubliés et on n’a plus entendu parler de la suite. Bien qu’une récente série de succès tels que 6 Underground, Extraction, Spenser Confidential, The Old Guard et Project Power, aient le potentiel de sortir une série de films multiples, alors qu’ils sont également sur le point de produire une suite du film d’action Atomic de Charlize Theron. . Sans oublier qu’ils donneront 200 millions de dollars aux frères Russo pour diriger Chris Evans et Ryan Gosling dans le thriller d’espionnage L’homme gris.

Selon les derniers rapports, ils seraient intéressés par l’achat d’un grand studio de cinéma pour mettre la main sur un univers de bande dessinée.

Comme nous savons, Paramount Pictures détient actuellement les droits sur la liste des héros Vaillant, qui a bien mal commencé quand L’injection de sang de Vin Diesel il a été créé. Mais cela ne suffit certainement pas à dissuader Netflix. Puisqu’ils pensent qu’ils sont plus que capables de rendre justice aux personnages d’une série de films qu’ils pensent pouvoir éventuellement rivaliser avec l’univers cinématographique Marvel. Et ils auraient eu des conversations sur l’achat du studio.

Paramount a été évalué à environ 4 milliards de dollars. Un montant inférieur à 25% du montant dépensé par Netflix pour le contenu original cette année seulement. Ils pouvaient donc se le permettre. Cela dit, acheter un studio entier semble encore un peu raide quand il y a tellement de propriétés de bandes dessinées. Mais vous devez vous rappeler que Paramount a également des franchises intéressantes comme Transformateurs et Mission impossible. Mais ils pourraient également ajouter une quantité brutale de films à leur catalogue, puisque Paramount fait des films depuis 1920.

