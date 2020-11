Cela fait plus d’une décennie que le quatrième opus de la franchise créée par Wes Craven a été publié, et la raison pour laquelle Neve Campbell est revenu à “ Scream 5 ” a été révélée.

Les fans sont enthousiasmés par l’avenir alors qu’un cinquième film est enfin en préparation, qui est actuellement en enregistrement, donnant vie au prochain chapitre de l’histoire, et parmi eux se trouve Neve Campbell, qui a joué dans chacun des films de la saga en tant que Sidney Prescott.

Au départ, lorsque ‘Scream 5’ a été annoncé, Campbell hésitait à rejoindre la production, mais l’idée et les cinéastes l’ont finalement conquise.

Scream 5 sera le premier film de la franchise à ne pas être réalisé par le réalisateur décédé en 2015, le duo Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui a récemment réalisé le thriller à succès Ready or Not.

Lors d’une récente vidéoconférence au cours de laquelle les acteurs du premier film se sont rencontrés, La raison pour laquelle Neve Campbell est revenu à «Scream 5» a été révélée.

«J’avais été très inquiet de faire un de ces films sans Wes, mais les réalisateurs m’ont envoyé une lettre lorsque l’offre a été envoyée et m’ont dit que la raison pour laquelle ils étaient réalisateurs était à cause de Wes. Ils sont donc très honorés de le faire. Il leur a demandé de faire ce film, et ils sont de grands fans de lui », a déclaré Campbell.

Le duo de réalisateurs affirme que «Scream» était l’une des principales raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans les films, il est évident que l’un a eu un effet sérieux sur l’autre.

Campbell n’est pas le seul visage familier de retour pour “ Scream 5 ”, David Arquette et Courteney Cox reprendront leurs rôles dans le nouveau film, en s’assurant que les trois personnages qui sont apparus dans tous les films de la saga.