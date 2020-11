Né en 1967, Julia Robert Oui Nicole Kidman Ils sont à peine séparés de quelques mois, mais leur carrière ne pourrait pas être plus différente. Au moins au début. Quand Julia était le sourire hollywoodien par excellence, la mariée américaine et l’une des rares femmes à gagner des chèques à huit chiffres dans ses propres films à la fin des années 1990, Nicole était l’une des nombreuses encore reléguées à des rôles par derrière. du héros du jour comme le montrent la plupart des films qu’il a réalisés tout au long de cette décennie.

Cependant, bien que nous ne le savions pas, Nicole a tenté d’obtenir l’un des rôles les plus mémorables de la filmographie de Julia Roberts, mais est convaincue qu’elle n’a pas réussi car “elle n’avait pas assez de talent”.

Affiche pour Notting Hill (Working Title Films), Nicole Kidman (Thibault Camus; Gtres)

Si nous passons en revue leurs filmographies, nous pouvons dénoter la grande différence que chacun a vécu à cette époque. Bien que Nicole Kidman vit maintenant le meilleur moment de sa carrière, avec un barrage de prix et d’offres constantes, tout au long des années 90, la réalité était très différente. Julia Roberts est l’une des rares actrices hollywoodiennes à avoir joué dans ses propres drames, comédies romantiques et thrillers, laissant des classiques tels que Pretty Woman (1990), Sleeping with the ennemi (1991), Choose a love (1993), The Pelican Report (1993) , Le mariage de mon meilleur ami (1997), Runaway Bride (1999) et, bien sûr, Notting Hill (1999).

Et pendant ces années, Nicole a gravi les marches très lentement et a réalisé différentes productions avec des personnages chassant l’ombre de Dustin Hoffman, Tom Cruise, Alec Baldwin, Michael Keaton, Val Kilmer ou George Clooney. Nicole a finalement commencé à briller de sa propre lumière à la fin de la décennie et au début de la suivante grâce à Stanley Kubrick (Les yeux grands fermés), Baz Luhrmann (Moulin Rouge!) Et Alejandro Amenábar (Les autres). Mais quand le projet de Notting Hill, Nicole rêvait de décrocher le rôle de la star de cinéma tombée amoureuse du timide libraire londonien.

L’actrice a révélé l’anecdote lors d’une interview conjointe qu’elle a faite avec Hugh Grant pour le magazine Marie Claire avant la première de leur premier travail ensemble pour HBO, la série The Undoing (qui s’ouvre le 25 octobre). Au début de l’entretien, qu’ils ont fait entre eux sans journalistes impliqués, Nicole se souvient qu’ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient dans la vingtaine, lors d’un dîner au Ivy à Londres. Elle était avec Tom Cruise et il était avec Elizabeth Hurley, mais Hugh se souvient qu’il n’avait rien compris à ce que disait Nicole parce qu’elle parlait une langue secrète avec sa sœur.

«C’était la première fois que nos chemins se croisaient», ajoute l’actrice en révélant qu’ils auraient pu travailler ensemble sur Love, en fait depuis qu’elle était sur le point de jouer un petit rôle dans la comédie chorale, même si elle ne se souvient pas de quoi il s’agissait. Mais il se souvient du rôle qu’il voulait et n’a pas obtenu.

«Je voulais vraiment le rôle que Julia Roberts a joué dans Notting Hill», avoue l’actrice à la surprise de Hugh Grant. «Mais elle n’était pas assez connue et elle n’avait pas assez de talent», dit-elle à notre stupéfaction. Vous pouvez le voir à la minute 01:18:

Il est vrai que Nicole n’était pas aussi connue que Julia lorsqu’il s’agissait de porter le poids d’un rôle de premier plan dans le cas d’un blockbuster comme celui-ci (cela coûtait 42 millions de dollars à faire, un chiffre élevé pour une comédie romantique à l’époque), mais qu’elle n’avait pas de talent est une autre histoire. Il n’aura pas reçu les lauriers qu’il méritait, mais il a démontré son talent dans plusieurs productions précédentes, même si elles étaient mineures à côté des films que Julia a fait, comme Portrait of a Lady (1996). Même la même année que la première de Notting Hill, elle a volé tous les applaudissements avec sa performance captivante dans Eyes Wide Shut, sans oublier que quelques années plus tard, elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour Las Horas.

Cependant, il est vrai que Notting Hill avait besoin d’une actrice de poids comme Julia Roberts pour devenir le blockbuster qu’il était. Non seulement Julia a frappé la marque en tant que super star amoureuse d’un simple garçon, mais son nom associé à une histoire romantique écrite et mettant en vedette les deux responsables d’un autre succès précédent comme Richard Curtis et Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement) ont fait c’était une bombe. Ce n’est pas que Nicole n’était pas talentueuse comme elle le dit, mais peut-être que ce n’était pas son moment de briller.

