Nimrd Antal, responsable de titres tels que ‘Armored’, ‘Predators’ ou ‘Metallica: Through the Never’, sera le directeur de ‘Châtiment’, le remake nord-américain de ‘L’inconnu‘dans lequel, comme annoncé en mai 2017, nous verrons Liam Neeson jouer le rôle de Luis Tosar.

Écrit cette fois par Chris Salmanpour et Andrew Baldwin, le film sera produit par StudioCanal, The Picture Company et Ombra Films, avec Andrew Rona, Alex Heineman, le réalisateur Jaume Collet-Serra et son partenaire Juan Sol comme producteurs.

StudioCanal sera à son tour responsable de son financement et de ses ventes internationales, ainsi que de sa distribution dans les salles du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. De leur côté, Vaca Films et Atresmedia Cine, producteurs du film original de 2015, agiront en tant que producteurs exécutifs.

Ce n’est pas le premier remake du film qui a mis Dani de la Torre sur la carte, responsable cette année de «Unity» de Movistar +. En 2018, ils seront présentés en première en Allemagne ‘Steig. Nicht. Aus!‘, version se déroulant à Berlin, avec Wotan Wilke Mhring et réalisé par Christian Alvart, responsable de titres tels que “Pandorum” ou “File 39”.

De plus, il a également été question d’une version produite en Corée du Sud, même si nous ne savons pas dans quel état se trouve ce projet.