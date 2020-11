Glenn Close Oui Amy Adams Ce sont deux des actrices les plus nominées de l’histoire des Oscars (7 et 6 respectivement) sans jamais l’avoir remportée. Une injustice qui pourrait prendre fin grâce à Hillbilly, une élégie rurale, le film de Ron Howard (Un esprit merveilleux) qui promet un tourbillon de talent artistique commandé par ces deux merveilles d’acteur. C’est du moins la conclusion que nous avons tirée après avoir vu la première bande-annonce.

Et est-ce que Netflix a quelques projets pour convaincre l’Académie en 2021. S’il y a quelques jours seulement, nous avons constaté que le géant du streaming ciblait fortement les prochaines récompenses avec Mank, de David Fincher, nous constatons maintenant que la société pourrait entrer dans la prochaine saison de récompenses avec Hillbilly, en plus de Le procès Chicago 7, de Aaron Sorkin.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le livre Hillbilly, une élégie rurale: souvenirs d’une famille et d’une culture en crise est devenu un best-seller surprenant entre 2016 et 2017, coïncidant avec les élections qui ont fait le président Donald Trump -Avec de nombreux experts relatant les deux phénomènes.

Ceci est un ex-marin du scrapbook de l’Ohio JD Vance et son titre fait allusion au terme péjoratif avec lequel aux États-Unis sont désignés les habitants de la chaîne de montagnes des Appalaches, appartenant à une classe blanche de plus en plus appauvrie et radicalisée qui aurait promu Trump dans les États dits Ceinture rouillée –La ceinture industrielle des régions Centre Nord-Est et Mid-Atlantique du pays:

Il fallait s’attendre à ce qu’Hollywood fasse écho à l’impact médiatique et social du livre, mais peu auraient anticipé qu’il serait enfin lauréat d’un Oscar. Ron Howard, maître du drame sentimental de qualité, qui serait en charge d’une adaptation mettant en vedette certains Glenn Close Oui Amy Adams caractérisé pour représenter la classe sociale et le type de vie de ses personnages.

Dans le film, Vance (Gabriel Basso) étudie le droit à Yale et doit abandonner l’emploi de ses rêves pour retourner dans un foyer qu’il essayait d’oublier, suite à une crise familiale. L’auteur sera confronté à la dynamique complexe de sa famille Appalachie, incarnée notamment par sa mère accro, Bev (Adams). D’un autre côté, se souvenant de sa grand-mère coriace et pointue Mawmaw (Glenn Close), la femme qui l’a élevé, Vance finira par accepter ses racines.

Le film Netflix de Ron Howard pourrait amener l’Académie à rembourser sa dette envers les deux «éternels nominés». (Image: Lacey Terrell / Netflix)

La bande-annonce nous montre plusieurs affrontements intenses entre Mawmaw et Bev, qui continue de lutter contre sa dépendance après avoir été mère de Vance à 18 ans. «Je vous ai dit que je ferais de mon mieux», dit le personnage d’Adams à son fils. Il répond avec colère: «Vous le dites toujours. Tu mens », et elle répond:« J’essaye toujours ».

À l’instar du livre sur lequel il est basé, le film promet de défier et de déconstruire émotionnellement les stéréotypes associés au groupe de population américain qu’il dépeint, en explorant les hauts et les bas que la culture hilbilly a endurés au cours de trois générations – et les défis auxquels il est confronté. ceux auxquels vous êtes actuellement confronté.

De nombreux experts désignent déjà Hillbilly comme l’un des principaux prétendants aux prochains Oscars, soulignant les bulletins de vote que Close et Adams auraient – d’autant plus qu’ils sont sûrement les deux actrices à qui l’Académie “doit” le plus une statuette en or.

La vérité est que, au vu de ce que montrent les progrès, les interprétations des deux seraient pleinement conformes à un certain critère hautement estimé par les électeurs des Oscars: une intensité très dramatique associée à une métamorphose vocale et gestuelle – et aussi à un maquillage – qui les rend méconnaissables.

Souviens-toi que Adams a choisi l’Oscar à six reprises – La plus récente en 2019, en tant que meilleure actrice dans un second rôle Le vice du pouvoir. D’un autre côté, Close a été nominé sept fois et la plupart ont parié sur elle la même année grâce à son rôle de premier plan dans La bonne femme -Jusqu’à ce qu’Olivia Colman arrache l’or avec The Favorite.

Ne serait-ce pas merveilleux si en 2021 ils le prenaient enfin tous les deux?

Cependant, beaucoup soulignent à quel point la première du film est prématurée à la veille des élections de 2020, lorsque la «vraie Amérique» à laquelle Trump a fait appel a été accusée de cacher les racines racistes du pays – un critère selon lequel un autre titre Netflix, Donner 5 sangs, aurait plus de bulletins de vote pour gagner quelque chose aux Oscars.

Avec un casting qui complète Haley Bennett, Freida pinto Oui Bo Hopkins, et bande sonore du réputé Hans Zimmer, Hillbilly, A Country Elegy sortira en salles sur une base limitée avant d’atterrir sur Netflix sur 24 novembre.

