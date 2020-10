La sélection officielle du Festival international du film de Morelia accueille cette année un grand nombre de titres mexicains qui peuvent être appréciés en personne dans la ville de Morelia et à distance grâce à des plateformes comme Cinépolis Klic. Parmi les différents films de la Section documentaire mexicaine nous pouvons trouver Non occidental, de Laura Plancarte, un documentaire qui nous raconte son histoire à partir de son titre.

Le film nous emmène au Montana pour rencontrer Thaddeus et Nanci, un couple sur le point de se marier qui fait face à un dilemme qui va au-delà de leur histoire d’amour et qui fait même entrer en conflit leurs origines. Thaddeus, originaire de la communauté Cheyenne, regarde le monde d’un point de vue enraciné dans sa culture et maintient un grand intérêt à préserver ses traditions. Nanci, d’autre part, a une vision moderne et est fidèle à ses idéaux féministes; cependant, elle est disposée à les mettre de côté pour se marier lors d’une cérémonie Cheyenne qui l’aide à maintenir les traditions de la communauté.

Dans une interview avec Cinéma PREMIERE, Laura Plancarte – qui a précédemment réalisé des longs métrages documentaires et de fiction comme Tierra Caliente (2015) et Hermanos (2017) – nous a parlé des motivations qui l’ont amenée à raconter ce conflit à l’écran.

Laura Plancarte réalisant Non Western

Comment est née l’idée de raconter cette histoire ou comment êtes-vous venu à Thaddeus et Nanci?

Dans mon film précédent (Brothers), l’un des personnages principaux est un Américain qui est une ancienne reine de beauté de l’état du Montana. Pendant le tournage là-bas, j’ai noué plusieurs relations qui m’invitent à revenir un an plus tard, et lors de ce voyage, je rencontre Thaddeus et Nanci. À l’époque, parce que j’aime essayer de comprendre le comportement humain et à quel point son histoire est si puissante et si complexe, ce qui m’a vraiment appelé à le dire, c’est comment deux cultures qui se confrontent en même temps s’attirent.

Je me suis demandé si Thaddeus voulait vraiment préserver ses traditions ou voulait les imposer, car il pourrait trouver une femme qui vivait déjà dans le même système qu’il veut imposer, et qui est différente de Nanci, qui vient d’une société beaucoup plus occidentale. Nanci veut-elle vraiment choisir cela parce qu’elle veut faire partie des cultures autochtones ou est-ce que cela a aussi à voir avec son propre passé?

Pourquoi le titre non occidental?

Cela a à voir avec une histoire personnelle, mais ce que je pensais va très bien avec le film. Généralement, quand vous voyez un film dans le Montana, vous imaginez des westerns et ce genre de choses. Et bien que nous voyions des cow-boys et toute la situation qui existe, ce n’est pas un western, le film n’a rien à voir avec cela, donc cela semblait être un bon jeu de mots, bien qu’il ait en fait à voir avec quelque chose de personnel.

Quand je suis allé vivre en Angleterre, avant de postuler pour une bourse, ils ne me l’ont pas donnée et je leur ai demandé comment je pouvais faire pour m’améliorer et voir s’ils pouvaient m’accepter. Mais ils m’ont dit que ça allait être très difficile parce que j’étais un non-occidental, et je n’avais jamais entendu ce terme. Et je leur ai dit, comment? Au Mexique, nous sommes plus à l’ouest. Mais ils m’ont dit non, que j’avais une formation et une façon de penser qui pour eux était considérée comme «non occidentale». Donc, cela m’est resté et je l’ai toujours gardé à l’esprit. Qui choisit ces classifications?

Thaddeus et Nanci

Le conflit principal du film est extrêmement fort et il est très clair dans la façon dont Thaddeus et Nanci le gèrent.Pour vous, comment était-ce d’être témoin d’un si fort dilemme et d’être celui qui l’a amené à l’écran?

Pour moi, le film dépeint une chaîne d’oppression (…) C’est très important parce qu’une des choses que j’ai apprises du film est que je ne pense pas la même chose que Nanci, par exemple. Et c’est ainsi d’apprendre qu’en tant que femmes, nous pouvons penser différemment, et comment nous pourrions lutter pour les droits de tous sans exclure ceux qui pensent différemment. Ce que je veux, ce sont les meilleures opportunités pour les femmes et que ces mêmes femmes puissent choisir et ne soient pas mises dans une boîte et ne soient pas forcées. Mais en même temps vous pensez, qu’en est-il de ces femmes qui veulent rester dans la boîte? Il faut donc aussi se battre pour ces femmes qui décident de rester, mais c’est apprécié.

De cette façon, il se peut qu’à l’avenir, les femmes puissent vraiment prendre des décisions, car nous vivons partout dans un monde très machiste. Je pense aussi à la polarisation, ce film nous invite à dire “il faut parler” et à comprendre que si on perd le dialogue pour converser et échanger des idées, on est perdu. Pour moi, cela a été un processus très riche et j’ai appris beaucoup de choses

Comment pensez-vous que le film a été accueilli à l’international et qu’attendez-vous maintenant de son passage à la FICM?

Avec la pandémie, comme tout ce qui s’est passé en ligne, à Morelia ce sera la première fois que je présente le film au public, donc ce sera la première fois que j’aurai l’occasion de parler avec des gens sur le moment, après qu’ils le voient. Le film a également eu un très bon accueil en Europe, mais aux États-Unis, ils sont toujours aux prises avec le fait qu’il touche à des questions très sensibles pour eux et qu’il soit également réalisé par quelqu’un de mexicain et non par un américain. Nous ne l’avons toujours pas présenté là-bas, ironiquement, et c’est là que cela devrait être le plus vu parce qu’il touche à des sujets dont ils ne veulent pas parler et parce qu’ils se sentent extrêmement mal à l’aise. Nous espérons qu’il y aura quelqu’un de courageux pour que nous puissions le présenter là-bas.

Laura Plancarte réalisant Non Western

Ayant une expérience à la fois dans le cinéma documentaire et de fiction, quelles opportunités pensez-vous que raconter une histoire à travers un documentaire offre par opposition à un film de fiction?

Ce que le cinéma documentaire vous donne, c’est une réalité impossible à avoir avec la fiction. Pour moi, faire des films documentaires, c’est comme entrer dans un grand livre. Ainsi, lorsque vous lisez, vous avez une grande et constante compagnie, vous entrez dans le livre et vous vous enfuyez. Lorsque vous travaillez avec des gens dans un film documentaire, vous êtes pratiquement 24 heures avec eux et vous regardez le matériel parce que vous traversez des choses en temps réel, puis votre vie est absorbée et s’échappe dans leur monde.

En tant que cinéaste mexicaine et femme, quelle est selon vous la chose la plus importante dans la narration d’histoires (comme celles de non occidentales ou autres)?

Nous avons enfin un espace en tant que femmes et je pense que je suis très heureux que cette opportunité se présente. Je vais être honnête avec vous, je pense qu’évidemment les femmes et les hommes sont différents et que quelque chose de produit par une femme va être différent de celui d’un homme, mais je n’aimerais pas tomber dans la situation de dire cela parce que je suis un homme ou une femme nous ne pouvons pas raconter certaines histoires. Je suis très heureux que les femmes aient la possibilité et l’espace parce que nous méritons de pouvoir travailler et avant c’était beaucoup plus difficile, pour les femmes et le cinéma indépendant à promouvoir.

Nanci

L’incontournable Premières non occidentales à la FICM ce samedi 31 octobre à la fois au Cinépolis Centro 2, à Morelia, et au Cinépolis Klic à partir de 20h00, où il sera disponible pendant 24 heures.

festival morelia FICM 2020 laura plancarte non western



Eugenia Rivas Calderón Amatrice de films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre. Mon réalisateur préféré est Yorgos Lanthimos, mais je le vis aussi en regardant Twilight.