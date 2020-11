L’industrie cinématographique a été l’une des nombreuses touchées par la pandémie, de nombreuses productions n’ont pas réussi à atteindre le cinéma et le meilleur moyen de résoudre ce problème était de les envoyer directement vers des services de streaming, pour la Maison de la Souris, les choses étaient relativement simples puisqu’elles avaient les leurs. propre plate-forme, cependant, en raison du succès Disney Plus veut suivre la même ligne de «Mulan».

L’action en direct tant attendue a atteint les cinémas de quelques pays qui peuvent se vanter d’avoir les protocoles nécessaires pour s’ouvrir au public, mais elle est également passée à Disney +, seulement que dans la version Premier Access, cela signifie qu’un coût supplémentaire de 30 $ pour en profiter, ce qui a fait beaucoup de bruit à l’époque et n’a toujours pas atteint les grands nombres attendus, même si ce n’était pas si critique.

Disney Plus veut suivre la même ligne de “ Mulan ”, selon le Bob Chapek, PDG de DisneyCette méthode ne sera pas exclusive à l’action réelle et pourrait être répétée dans le futur de l’entreprise. Bien qu’il n’ait pas été mentionné avec lesquels, il y en a un spécifique qui entre dans la catégorie «Black Widow».

“Il jouera un rôle stratégique dans notre portefeuille d’offres”, a expliqué Chapek.

Comme nous le savons, “ Black Widow ” a été reporté depuis mai 2020, sa troisième date de première représente toujours le 7 mai 2021 Et bien que cela puisse à nouveau changer, il est également possible que sa première atteigne la plate-forme de streaming via Premier Access. Bien que ce ne soit pas le plan d’origine, ce serait l’une des sorties recherchées depuis longtemps pour ne pas déplacer à nouveau le calendrier complexe du MCU, de plus, les abonnés Disney + sont à la hausse et ce serait une nouvelle impulsion pour augmenter les chiffres .