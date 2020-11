L’actrice Noomi Rapace, nominée aux BAFTA, a signé pour jouer le rôle principal dans une future adaptation cinématographique Netflix du thriller de l’écrivain suédois Jerker Virdborg,‘Crabe noir’. Le projet marquera la quatrième collaboration de l’actrice avec la chaîne de streaming après ‘Bright’ (2017), ‘Seven Sisters’ (2017) et ‘La Protector’ (2019).

Situé dans un monde post-apocalyptique pendant un hiver sans fin, «Black Crab» suit six soldats envoyés en mission dangereuse à travers la mer gelée pour transporter un colis qui pourrait enfin mettre fin à la guerre. Le film fera ses débuts en tant que réalisateur pour Adam Berg, avec Malin Idevall et Mattias Montero comme producteurs.

L’actrice, qui est retournée dans son pays natal 11 ans après avoir joué Lisbeth Salander dans l’adaptation cinématographique du trilogue de Stieg Larsson, “ Men Who Loved Women ”, a déclaré:

“Je suis tellement excité de retourner en Suède et de faire Black Crab. Mon premier film suédois depuis des années. J’ai hâte de m’habiller et de partir dans ce voyage: explorer les ombres humaines et glisser à travers des rêves brisés et un monde à la limite. Survival to what prix?”.

La production devrait démarrer l’année prochaine en Suède.