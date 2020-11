Bien que la pandémie causée par Covid-19 ait signifié que les fans n’ont pas de nouveau matériel provenant des projets Marvel Cinematic Universe (MCU), cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de grandes surprises à venir une fois qu’ils seront révélés. C’est pour ça que Dans cette note, nous allons vous dire quelles sont les actualités de la phase 4 de Marvel Studios.

Bien que de nombreuses productions de la phase 4 du MCU aient été interrompues en raison de la pandémie, cela ne signifie pas que les personnes impliquées n’en ont pas parlé davantage et ont révélé certaines choses qu’ils devaient peut-être garder secrètes.

Parmi ces nouveautés de la phase 4 de Marvel a été vu grâce à la marchandise de “ The Falcon and the Winter Soldier ”, qui John Walker, joué par Overlord Rupert Wyatt, sera le nouveau Captain America et cela se verra sûrement lorsque la série commencera.

De son côté, bien qu’il s’agisse d’un projet très secret, la série Disney +, ‘WandaVison’, aura de nombreuses conséquences dans le MCU, d’autant plus qu’on a dit que la série pourrait s’inspirer de l’histoire de ‘House of M ‘qui montre Scarlet Witch étendant l’utilisation de ses pouvoirs, ce qui provoquerait l’altération de la réalité.

Même si Spider-Man est un personnage partagé par Sony et Marvel Studios, les deux sont connus pour avoir de grands projets pour le personnage dans les deux univers que les studios ont créés. Pour cette raison, ils ont décidé de ramener Jamie Foxx en tant qu’électro, et de nombreux fans ont émis l’hypothèse que le studio veut concrétiser l’action en direct d’un ‘Spider-Verse’ avec les versions précédentes du personnage.

Sans oublier que Benedict Cumberbatch sera le docteur Strange dans le film, et que sa suite explorera davantage les thèmes du multivers.

Bien qu’il ne soit pas l’un des héros les plus populaires parmi les fans de super-héros moyens, il a été dit que le film de ‘Shang-Chi’ présentera le vrai mandarin, en plus de montrer plus sur les thèmes mystiques de cet univers cinématographique.

En parlant de méchants, on s’attend à ce que dans cette nouvelle phase du MCU, les fondations du grand mal auquel les héros devront faire face lors de leurs croisements à venir soient posées, et de nombreux rapports ont déclaré que Kang the Conqueror pourrait être le principal méchant de l’avenir du MCU.

Enfin, on s’attend à ce que cette nouvelle phase contienne non seulement des films mais des séries qui présenteront de nombreux nouveaux héros et héroïnes dans leur propre série tels que She-Hulk, Kamala Khan / Mme Marvel, Moon Knight et bien sûr les Young Avengers. . Pour l’instant, il semble que le MCU ne projette que de s’agrandir et d’explorer des choses qui, dans le passé, étaient considérées comme impossibles. Qu’attendez-vous le plus de cette phase du MCU?