HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce longue et peut-être trop révélatrice pour ‘Élevé par les loups’, drame de science-fiction développé par Aaron Guzikowski (‘Prisonniers’), également créateur et showrunner de cette série télévisée dont les deux premiers épisodes, sur un total de dix, d’une durée d’une heure chacun, ont été réalisés par Ridley Scott.

‘Élevé par les loups’ se déroule sur une mystérieuse planète apparemment inhabitée dans un futur où la Terre a été détruite. Là, deux androïdes tentent de mener à bien la mission qui leur a été confiée … ou programmée: élever et protéger un groupe d’enfants. Un objectif compliqué par l’arrivée inattendue d’une nouvelle colonie d’humains confrontés à leurs différences religieuses.

Il ne faudra pas longtemps aux androïdes pour découvrir que prétendre contrôler les croyances des hommes peut être une tâche difficile et dangereuse. Combinant un scénario travaillé avec des scènes spectaculaires, ‘Élevé par les loups’ explore des thèmes tels que l’humanité, la famille et l’idéologie dans le cadre d’un nouveau monde inconnu et menaçant.

David W.Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner, Robyn Meisinger et les précités Scott et Guzikowski sont les producteurs exécutifs de cette série dont le casting est dirigé par l’actrice danoise Amanda Collins, qui incarne une androïde, Mother, qui se découvre peu à peu. peu de ses énormes pouvoirs physiques et mentaux; Abubakar Salim comme partenaire, père; et Travis Fimmel dans le rôle du méchant de la série, un soldat qui arrive de façon inattendue sur la mystérieuse planète où les deux androïdes et les enfants qu’ils tentent d’élever (et de protéger) se sont installés.

De leur côté, Alex Gabassi, Sergio Mimica-Gezzan, James Hawes et Luke Scott, le fils de Ridley et réalisateur de ‘Morgan’, ont été chargés de diriger les huit autres épisodes de la première saison de cette production Scott Free Productions et Studio. T sortira aux États-Unis le 3 septembre prochain.

En Espagne, il sera diffusé sur TNT une semaine plus tard, le jeudi 10 septembre, avec un double épisode. Au fur et à mesure que les dix chapitres qui composent la série sont diffusés chaque semaine, ils seront disponibles sur TNT Now et sur les plateformes de vidéo à la demande où TNT est présente, comme Movistar + … mais pas celle de Sky, société dont on se souvient de cesser son activité en Espagne d’ici une semaine, le 1er septembre prochain.

