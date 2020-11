Ce lundi, il a été révélé que le studio Warner Bros avait désigné une nouvelle date de sortie pour le prochain épisode de la franchise Fantastic Beasts et où les trouver. Le prochain film (le troisième de la trilogie) basé sur l’univers créé par JK Rowling, Fantastic Beasts, aura désormais une date de sortie en juillet 2022. La nouvelle est survenue quelques jours à peine après la démission de Johnny Depp du rôle de Grindelwald .

À cet égard, l’acteur a publié une lettre dans laquelle il expliquait que le studio lui avait demandé de démissionner. Bien que Depp n’ait pas précisé la raison pour laquelle il a été invité à quitter le rôle, il est clair que Warner a tenté de se distancier de l’acteur à la suite des résultats de son procès en diffamation contre un journal britannique. Découvrez comment Hollywood a réagi aux nouvelles ici. Lors de ce procès, le juge chargé de l’affaire a déterminé que le journal avait des motifs suffisants pour avoir qualifié l’acteur de «frappeur».

Bien qu’il n’ait pas été annoncé quel acteur pourrait occuper la place que quittera Johnny Depp, certaines demandes ont déjà été formulées pour que la franchise soit immédiatement résiliée.

Les plans concernant l’intrigue – au-delà, il sera situé plusieurs années avant l’arrivée de Harry, Ron et Hermoine à Poudlard – et d’autres détails de la production n’ont pas encore été révélés, mais on sait que le film sera écrit par le scénariste Steve Kloves avec le créateur de l’univers JK Rowling. Cette production serait le neuvième film de l’univers Harry Potter que Kloves a écrit, après avoir fait ses débuts dans la franchise avec le premier film: Harry Potter et la pierre philosophale.

La nouvelle date de sortie de Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 est le 15 juillet 2022. Le film sera réalisé par un collègue vétéran de la saga, David Yates et le retour de plusieurs des acteurs des premiers versements est attendu. Certains d’entre eux incluent Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller et Jessica Williams.

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.