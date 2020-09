Rian Johnson (Entre les rasoirs et les secrets, Les derniers Jedi), avec David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la version télévisée de Game of Thrones, prépare déjà une nouvelle série pour Netflix. La nouvelle émission parle d’une épopée de science-fiction basée sur les romans de l’écrivain chinois Liu Cixin. La saga s’appelle Le problème des trois corps et raconte l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre.

Benioff et Weiss, créateurs de Game of Thrones, serviront d’écrivains et de producteurs exécutifs de la nouvelle série aux côtés d’Alexander Woo, qui a servi de showrunner pour la deuxième saison de The Terror. De plus, Rian Johnson est ajouté à une liste de producteurs qui comprend également l’actrice Rosamund Pike (Gone Girl), l’homme d’affaires Robie Uniacke et Ram Bergman.

«La trilogie de romans Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons jamais lue», ont déclaré Benioff et Weiss dans un communiqué. «Il ramène les lecteurs aux années 1960 et à la fin des temps, de notre petit point bleu, aux recoins lointains de l’univers. Nous sommes impatients de passer les prochaines années de notre vie à donner vie à un public du monde entier. «

La déclaration (via) ne précise pas si la paire susmentionnée agira en tant que showrunners centraux de la série ou si elle ne sera impliquée que dans la production et l’écriture des épisodes qui la composent.

La nouvelle série des créateurs Game of Thrones sera basée sur la saga de romans de Cixin composée de The Three-Body Problem, sorti en 2008 et de The Dark Forest et Death’s End. Depuis sa publication, il était considéré comme un nouveau classique de la science-fiction. Il y a deux ans, Amazon a essayé de donner vie à ce projet, mais a abandonné quand il s’est rendu compte qu’il aurait été l’une des productions les plus chères de l’histoire de la télévision.

De son côté, le service de streaming s’embarquera dans l’entreprise en compagnie d’un talent dont il se dit confiant.

«David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo ont de l’expérience dans la lutte contre des sagas ambitieuses du temps et de l’espace. Rian Johnson et Ram Bergman ont longtemps ébloui le public avec leurs épopées passionnantes et époustouflantes. Ils sont tous des partisans de cette série », a déclaré Peter Friendlander, vice-président du contenu original de Netflix.

Il a ajouté: «En tant que fans ardents, il était particulièrement important pour nous d’obtenir le soutien de Liu Cixin, qui a créé cet univers vaste. Nous partageons tous le même objectif: rendre hommage à cette incroyable histoire et emmener nos téléspectateurs dans l’aventure de leur vie.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie provisoire pour la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, ni de détails sur les membres de la distribution.

