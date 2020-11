Face au nombre croissant d’infections et d’hospitalisations dues au COVID-19, la capitale du pays annonce des mesures plus restrictives pour différentes activités. A partir du lundi 16 novembre, les cinémas du CDMX, entre autres entreprises, devront réduire leurs horaires d’ouverture.

Lors d’une conférence de presse, Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a rapporté qu’à partir de la semaine prochaine, les théâtres du CDMX doivent fermer à 19h00. La restriction s’étend aux gymnases, aux pistes de bowling, aux théâtres, aux musées, aux aquariums et aux casinos. Les bars et clubs doivent fermer jusqu’à nouvel ordre.

La capitale du pays reste allumée au feu orange épidémiologique avec une nouvelle alerte face au nombre croissant d’infections et d’hospitalisations. Selon El Universal, ce 12 novembre, le CDMX a signalé 158 décès dus au COVID-19, le nombre le plus élevé depuis mai.

Lors de ladite conférence de presse, le gouvernement de la capitale du pays n’a pas informé s’il y aurait davantage de mesures sanitaires dans les cinémas du CDMX pour renforcer la sécurité des assistants.

#EnVivo 🔴📹 Cela dépend de tout le monde de ne pas retourner au feu rouge. Nous connaissons tous les mesures sanitaires. Ce n’est pas le moment des grandes réunions. Continuons à nous protéger.https: //t.co/xmPeDrcwg3 – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 13 novembre 2020

Avec l’annonce de la réduction des heures dans les cinémas du CDMX, CANACINE – la Chambre nationale de l’industrie cinématographique – a expliqué à Cinéma PREMIERE qui se poursuivra avec les mesures qui ont été mises en œuvre après la réouverture des complexes cinématographiques du pays. Par l’intermédiaire de Tábata Vilar, sa directrice générale, l’organisation a réaffirmé que «le cinéma, bien qu’il s’agisse d’un espace clos, est un lieu sûr».

