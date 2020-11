Netflix présente de nouveaux supports promotionnels pour La maison de papier Partie 5, qui est actuellement en production.

La nouvelle saison de fiction créée par Álex Pina et produit par Vancouver Media pour Netflix comprendra 10 chapitres d’une heure.

Dans les paroles de Alex Pina: «Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de détruire le groupe. Comment mettre le professeur sur les cordes. Comment arriver à des situations irréversibles pour de nombreux personnages. Le résultat est la cinquième saison de La casa de papel. La guerre atteint ses sommets les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus excitante ».

Le retour de la série en langue étrangère la plus regardée sur la plateforme sera présenté les membres du groupe de renommée mondiale et leurs antagonistes: Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspecteur Sierra) et José Manuel Poga (Gandía), entre autres.

Miguel Angel Silvestre (Sky Red, Sense8) et Patrick a élevé (Nominés pour le Goya pour La grande famille espagnole, Vivre sans permission) sont confirmés comme de nouveaux ajouts à la distribution chorale.

