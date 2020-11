Les fans l’adorent, il est sans aucun doute l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood, non seulement parce qu’il est un excellent acteur, mais parce qu’il est aussi un grand être humain et voici une autre anecdote pour l’aimer. Octavia Spencer avoue que Keanu Reeves l’a aidée quand personne d’autre ne l’a fait, certainement un excellent exemple.

Reeves enregistre actuellement le quatrième opus de “ The Matrix ”, qui mettra en vedette le retour de Carrie-Anne Moss pour reprendre le rôle de Trinity, mais aura également un nouveau casting, y compris Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra et Jada Pinkett Smith. Le projet sera Produit, réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, une des deux sœurs qui a co-réalisé et co-écrit les trois films précédents.

Dans une interview avec Graham Norton, Octavia Spencer avoue que Keanu Reeves l’a aidée et raconte l’anecdote très bien détaillée, car elle révèle qu’elle s’est retrouvée coincée dans une rue et que sa voiture était sale, personne ne voulait l’aider, jusqu’à ce que l’acteur arrive comme un ange dans une moto.

“C’était il y a environ 25 ans,” The Matrix “venait de sortir. J’étais sur le point de prendre un scénario à lire pour une audition. Donc je ne portais pas vraiment de sous-vêtements, je portais des pulls molletonnés et mon maillot de football universitaire préféré. usé, il était transparent, pas de sous-vêtements. Et ma voiture n’avait pas été lavée car elle était toujours garée sous les arbres, et il y avait de la merde d’oiseau partout à l’arrière. Et elle est tombée en panne dans ce quartier chic de Beverly Hills, et il y avait un café Et tous ces gens étaient assis là et les voitures klaxonnaient. Personne ne m’aiderait. “

L’actrice ajoute: “Tout à coup, ce type apparaît dans ses lunettes de soleil et son casque de moto, et j’ai tout de suite su que c’était Keanu Reeves. Et moi, bien sûr, je paniquais. Lui, vous savez, ‘En avez-vous besoin? Aidez-moi?’ Et j’ai dit: ‘Bien sûr.’ Alors j’ai pensé qu’il allait monter dans la voiture, je me suis mis derrière la voiture pour pousser. Il a dit: ‘Non, je vais vous pousser hors de la rue, vous montez.’ Alors il m’a déplacé. de la rue et, bien sûr, Quand les gens ont vu que Keanu Reeves m’aidait, ils sont tous venus pour m’aider. “