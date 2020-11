Souhaitez-vous plus d’offres du département jeux vidéo? Amazon a entendu vos prières et ajouté les accessoires suivants pour les joueurs Nintendo à la Bonne fin 2020, rien que pour ce jeudi 12 novembre. Lequel des cas suivants pour votre console ajouterez-vous au panier?

Kit d’accessoires NDOOL Nintendo Switch 4-en-1

Composants:

Étui pour Nintendo Switch, avec 10 petites poches intérieures pour les cartes de jeu et une poche séparée pour ranger les câbles ou autres accessoires. Étui transparent, pour une couverture complète de la console et du Joy-Con, sans gêner l’accès aux touches et aux ports. 3 protecteurs d’écran, au design ultra fin et offrant une sensibilité maximale à l’écran tactile Chiffon de nettoyage.

Kit d’accessoires Sanbee Nintendo Switch 6-en-1

Composants:

Étui de voyage (pour console, jeux et accessoires), avec couvercle robuste et intérieur doux 2 protecteurs d’écran en verre trempé 9H Étui transparent ultra-fin anti-rayures pour console et Joy-Con Support réglable et multi-angle pour Nintendo Switch Câble USB 2 Joy-grips Avec

Kit d’accessoires Nintendo Switch 4-en-1 Dobe

Composants

Étui Nintendo Switch pour ranger la console, les commandes Joy-Con, les extensions, les chargeurs, les écouteurs et jusqu’à 10 jeux en un seul endroit. Protections en caoutchouc pour protéger les ports de votre console (USB, HDMI, mode portable, port de chargement, port) SD et prise casque) contre la poussière et la saleté. Protecteur d’écran en verre trempé et support de jeu. 3 poignées Joy-Con.

Contrôleur sans fil 8BitDo pour SNES

Manette sans fil de la console SNES Classic Edition 2.4G, avec batterie au lithium rechargeable et câble USB inclus.

Just Dance 2021 (jeu vidéo)

Jusqu’à 35% de réduction sur le prochain jeu vidéo de danse! Just Dance 2021 (édition standard) pour trois consoles différentes! Cliquez sur la plateforme de votre choix pour connaître plus de détails sur le produit et effectuer l’achat en ligne: Commutateur, Xbox One Oui PS4.

