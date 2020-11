À ses 72 ans –Compilé en septembre dernier– Olivia Newton-John montre un optimisme enviable pour quelqu’un qui a passé jusqu’à trois diagnostics de cancer au cours des 28 dernières années – le plus récent, cancer du sein de stade IV. À tel point qu’elle assure que la maladie a été «un cadeau» pour elle.

Bien qu’elle ne le souhaite à personne, la Britannique-Australienne de 72 ans dit que survivre à trois diagnostics de cancer a été très important pour elle. (Image: Instagram @therealolj) Plus

A l’air extrêmement jeune pour son âge, la quadruple vainqueur d’un Grammy et star de de Graisse (1978) n’a eu aucun scrupule à se souvenir de la dernière épidémie de cancer de sa vie, en 2017. Dans une interview avec The Guardian, Newton-John assure que depuis lors, il a consacré sa vie à se rétablir et que, heureusement aujourd’hui, il va bien.

Mais les choses sont devenues très sombres pour elle. En 2018, elle a dû réapprendre à marcher après que la maladie se soit propagée dans son corps et qu’elle se soit fracturée la base de sa colonne vertébrale.

«Il était très faible. J’avais une marchette, une canne et des béquilles, mais maintenant je peux marcher », se souvient-il.

«J’ai eu de la chance trois fois. J’aime voir ça comme ça. Regardez, chaque jour est une bénédiction. Vous ne savez jamais quand votre temps va s’écouler. Nous avons un temps limité sur cette planète, et nous devons juste en être reconnaissants. “

Newton-John a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer du sein en 1992, peu de temps après la mort de son père – un ancien agent du MI5 qui a collaboré au projet Enigma à la base militaire de Bletchley Park.

Lorsque le cancer est revenu en 2013, sa sœur aînée, Gale, venait de mourir et Newton-John a appris son diagnostic après avoir été victime d’un accident de voiture. Dans les deux cas, elle pleurait toujours la perte des membres de sa famille.

La dernière récidive du cancer remonte à 2017, et ce n’est pas une surprise pour elle: «Cela fait partie de ma vie depuis longtemps. Je pensais que quelque chose n’allait pas. C’est inquiétant quand il revient, mais je me suis dit: “Je vais m’en remettre.”

D’après elle, cannabis médical Cela a été d’une grande aide pour vaincre la maladie – en plus de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. À tel point qu’aujourd’hui elle est une grande défenseuse de la substance, après son mari, John easterling, donnez-lui pour essayer. Et pas seulement cela, mais elle cultive elle-même de la marijuana dans son ranch dans le cadre de son entreprise, la Amazon Herb Company, Et votre fille Chloe elle possède également une ferme de marijuana dans l’Oregon.

«Au début, j’étais nerveux. Mais j’ai pu voir les avantages dès que j’ai commencé à l’utiliser. Cela aide l’anxiété, le sommeil, la douleur ».

De plus, l’intérêt et le plaidoyer pour les plantes médicinales ont conduit Newton-John à expérimenter le ayahuasca, un psychédélique puissant qui est utilisé en Amazonie à des fins spirituelles – et qu’elle a essayé pour la première fois lors d’un rituel dans la jungle péruvienne.

«Cela a changé ma vie», affirme également l’activiste pour l’environnement et les droits des animaux. «Si je n’avais pas eu cette expérience, je ne serais pas mariée à John aujourd’hui. J’ai eu les visions les plus incroyables sous son influence. C’était incroyable”. L’expérience était si importante pour le couple qu’en 2008, ils sont retournés au pays pour se marier à Cuzco.

Mais revenant à la question de sa santé, Newton-John dit que sa relation avec le cancer n’est pas celle de la confrontation ou du combat.

«Je ne me considère pas comme ayant un cancer. Je décide de ne pas voir ça comme un combat parce que je n’aime pas la guerre. Je n’aime pas me battre contre quoi que ce soit – que ce soit quelque chose d’extérieur ou quelque chose à l’intérieur de mon corps. Je choisis de ne pas le voir de cette façon. Je veux que mon corps soit en bonne santé et retrouve l’équilibre. Une partie de cela a à voir avec votre attitude mentale. Si vous pensez, “Pauvre moi” ou “Je suis malade”, alors vous le serez. “

Ajoutant qu’elle n’a jamais voulu entendre parler de pronostics médicaux sur son espérance de vie, l’actrice va jusqu’à affirmer que la maladie est devenue une sorte de vocation dans sa vie.

«Je ne sais pas ce que je deviendrais aujourd’hui sans elle. Je vois ma vie comme un voyage. Le cancer m’a donné un but et une intention, et il m’a beaucoup appris sur la compassion. “

Aujourd’hui, Newton-John tient à préciser que, contrairement à la croyance populaire, le cancer n’est pas une peine de mort: «Pour moi, c’est un cadeau. Je ne le souhaite à personne. Mais cela a été très important dans ma vie ».

