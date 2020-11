Les demi-frères les plus spirituels et les plus drôles de la télévision sont de retour avec une aventure qui les fera voyager dans l’espace et le casting de ‘Phineas and Ferb The Movie: Candace Against The Universe’ est très excité, pour cette nouvelle aventure.

Le film a été annoncé en 2019 dans le cadre du contenu original qu’aurait Disney +, qui vient de sortir en Amérique latine.

La série animée est sortie en août 2007 et a suivi les expériences de Phineas Flynn et de son demi-frère britannique, Ferb Fletcher. durant les vacances d’été. Chaque jour, les garçons proposent un beau projet, ce qui agace leur sœur Candance Flynn, qui tente de les accuser avec maman, sans grand succès.

Mais, ce nouveau film sera différent, car ce ne seront pas les frères les protagonistes, mais Candance, dans une interview avec le casting de “ Phineas et Ferb The Movie: Candace Against The Universe ”, ils ont exprimé ce qu’ils pensaient de revenir au film.

“J’avais 13 ans lorsque j’ai enregistré l’épisode pilote, 13 ans se sont écoulés et il semble que ma voix n’a pas changé depuis, eh bien je n’ai pas beaucoup grandi depuis ces jours”, a déclaré Vincent Martella, qui exprime Phineas.

A propos, Ashley Tisdale, qui exprime Candace, a ajouté qu’elle craignait que sa voix ne soit plus basse qu’il y a quelques années., mais au final il s’est amusé dans cette première aventure en tant que protagoniste.

Les créateurs et producteurs exécutifs Dan Povenmire et Jeff «Swampy» Marsh, qui interprètent également le Dr Heinz Doofenshmirtz et Major Monogram, ont déclaré que c’était assez excitant d’aller dans l’espace, y compris l’animation.

Le casting a été interrogé sur le fait que le film n’était pas pour les nouvelles générations, ou même que ceux qui étaient des enfants rejetteront le film pour ne pas avoir cet âge.

«’Phineas and Ferb’ n’a jamais été réservé aux enfants, il a été créé avec des blagues et des blagues qui étaient pour toute la famille, mais pas qui étaient inconfortables pour les mineurs», ont déclaré Dee Bradley Baker (Perry) et Dan Povenmire.

Aussi Ils ont parlé des nouveaux personnages, d’une nouvelle race extraterrestre que la distribution a enchantée lors des tournages, puisque “plus on les écoutait, plus ils nous faisaient rire”, notamment Super Super Big Daughter, en plus de plaisanter sur la possibilité de laquelle d’entre elles serait susceptible d’être kidnappée par des extraterrestres.

“Certainement Vincent (Martella) pour son comportement”, bien qu’apparemment “Alyson Stoner (qui donne la parole à Isabella) a des possibilités puisqu’elle vit près d’une ferme extraterrestre”, ont-ils conclu.

Vincent a avoué que faire ce film lui rappelait des souvenirs puisqu’avant de partir pour l’enregistrement, il chantait des chansons de Bob Dylan, pour se préparer à donner la parole à Phineas.

Le casting de ‘Phineas et Ferb The Movie: Candace Against The Universe’ a convenu que le dessin animé il est «mélodiquement optimiste» et que tant la musique que «l’histoire sera une sorte de remède humoristique intelligent».

La date de sortie de ‘Phineas and Ferb The Movie: Candace Against The Universe’ est le 17 novembre uniquement sur Disney +.