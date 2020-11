Selon The Hollywood Reporter, Oprah Winfrey («A Fold In Time») et Brad Pitt («Once Upon A Time In … Hollywood») se sont associés pour développer une adaptation cinématographique du roman dramatique fantastique de l’auteur Ta. -Nehisi Coates, ‘Le danseur de l’eau’.MGM produira et assurera également la distribution théâtrale du film.

Situé dans le sud d’avant la guerre civile, “ The Water Dancer ” se concentre sur Hiram Walker, un homme né en esclavage et qui a une mémoire photographique incroyable bien qu’il ne se souvienne pas de sa mère, qui l’a abandonné quand il était jeune. Après avoir failli se noyer dans un accident, il découvre une capacité surhumaine qui a soudainement été activée par de puissants souvenirs de sa mère. Alors qu’il peine à comprendre ce pouvoir, il s’implique dans le chemin de fer clandestin et rencontre des personnages historiques.

Coates lui-même a participé au scénario de cette adaptation dont le roman a été publié en 2019, devenant un succès instantané et figurant sur la liste des best-sellers de fiction du New York Times. En outre, elle a été présentée dans la série Apple TV + «Oprah’s Book Club», où l’animatrice milliardaire du talk-show l’a décrite comme l’un des meilleurs livres qu’elle ait jamais lus.

Avec Winfrey et Pitt pour ses sociétés Harpo Films et Plan B, le film sera produit par Kamilah Forbes. Ce sera la deuxième collaboration entre les Harpo Films susmentionnés et Plan B après avoir travaillé ensemble pour la première fois sur le film de 2014, «Selma».