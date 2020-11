Le journaliste, développeur technologique et fondateur d’Atomix Oscar Yasser Noriega Mieux connu sous le nom de “Akira” est décédé ce lundi 2 novembre 2020 des suites d’un coronavirus (COVID-19).

A travers les réseaux sociaux, Aiko Hosoya, l’épouse d’Óscar, a partagé la malheureuse nouvelle. À travers deux tweets, il a expliqué que “Akira” avait perdu la vie à cause du coronavirus (COVID-19). Sans donner plus de détails, elle a exprimé sa gratitude à son mari et a remercié tout le monde pour leurs expressions d’affection.

«Aujourd’hui, mon mari Óscar Yasser Noriega est décédé de COVID 19. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui sauver la vie. Oscar est mon meilleur ami et tout pour moi. Oscar a eu une vie pleine de bons amis et beaucoup de bonheur. Nous les remercions tous d’avoir témoigné leur affection ».

D’autre part, la page officielle Atomix a souligné que pendant plusieurs jours le journaliste de 42 ans “luttait contre une grave complication de santé du COVID-19”.

Selon son site officiel, Óscar Yasser Noriega a fondé Atomix.vg alors qu’il n’avait que 17 ans et étudiait l’informatique. En 1998, Atomix.vg était déjà devenu le site Web de jeux vidéo le plus important d’Amérique latine.

En 2009, Óscar Yasser Noriega a fondé sa deuxième société appelée SCLBits, une agence de marketing numérique basée à Mexico qui a fonctionné de 2009 à 2018. La société a travaillé main dans la main avec des marques telles que Nike et Telmex pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux.

Il a également été PDG et co-fondateur de Pocket Supernova Inc, un développeur de logiciels mobiles axé sur la réalité virtuelle et les technologies vidéo, dans la Silicon Valley en 2013. La société a opéré de Tokyo, au Japon jusqu’en 2017 et l’un de ses produits les plus réussis et ambitieux était PocketVideo, une application mobile de montage vidéo qui comprenait un ensemble d’outils destinés aux jeunes créateurs YouTube du monde entier. Il s’avère que PocketVideo a fini par être considéré comme un “Adobe Premiere” pour les appareils mobiles et est même resté l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store pendant trois années consécutives.

Pour 2018, «Akira» a également occupé le poste de PDG et co-fondateur d’un soi-disant Wadisabi Design Inc, axé sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les graphismes 3D et le développement de jeux vidéo.

Atomix Óscar Yasser Noriega



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.