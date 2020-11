La société mère d’Ubisoft, le studio de développement de jeux vidéo, est située à Montréal, Canada, et le vendredi 13 de 2020, diverses autorités et médias locaux ont commencé à signaler une activité policière élevée dans les bureaux d’Ubisoft, où pointez sur une possible prise d’otages sur les lieux.

Des agents ont été envoyés sur place à la suite d’un appel au 911. Des agents #SPVM spécialisés sont sur place pour inspecter les lieux. Aucun blessé n’a été signalé. https://t.co/omrH0sYHbQ – Police Montréal (@SPVM) 13 novembre 2020

Selon les premiers rapports de la police de Montréal, l’équipe spéciale est venue en raison d’un précédent appel au 911 sans donner beaucoup de détails à ce sujet, mais ils soulignent qu’aucune personne n’a été blessée jusqu’à présent.

Plus loin dans un autre message, ils ont précisé qu’ils enquêtaient toujours mais qu’aucune menace sérieuse n’avait été détectée jusqu’à présent.

Dans tous les cas, la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, a demandé aux citoyens et voisins d’éviter le secteur pour plus de sécurité, tout en maintenant une communication constante avec la police de Montréal.

Mon équipe est en communication étroite avec le @SPVM et nous surveillons la situation de près. Nous invitons les Montréalais • est d’éviter le tronçon Mile-End. #polmtl – Valérie Plante (@Val_Plante) 13 novembre 2020

Les derniers tweets du maire de Montréal et de la police datent d’un peu plus d’une heure et il n’y a pas de mise à jour.

Jusqu’à présent, on ne sait pas non plus combien de personnes se trouvent dans l’immeuble Ubisoft à Montréal, au Canada, cela également en raison de la pandémie qui se produit et si certaines personnes travaillent à distance de leur domicile.

