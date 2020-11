L’éditorial Panini Manga a annoncé via les réseaux sociaux son premier lancement pour l’année prochaine. Le manga à succès Espion × Famille, écrit et illustré par Tatsuya Endō (TISTA; Gekka Bijin), arrivera au Mexique en février 2021. Chaque volume compilé coûtera 129 pesos.

Le synopsis officiel de l’éditeur japonais Shūeisha se lit comme suit:

«Spymaster Tasogare se consacre quotidiennement à l’accomplissement de missions spéciales pour le rêve d’un monde meilleur. Mais un jour, il reçoit une nouvelle commande particulièrement difficile. Pour sa mission, il doit fonder une famille temporaire et recommencer une nouvelle vie? Un espion × action × comédie dans une famille particulière! »

👨‍👩‍👧La famille parfaite vient à Panini Mexico, Spy X Family est une comédie manga Shonen qui a été au Japon pendant 5 volumes, avec un accueil incroyable et qui, nous le savons, sera un succès retentissant. Notre prévente débutera vendredi dans les magasins https://t.co/PZLqZnBSdv et Panini. pic.twitter.com/wBEYc51QZ5 – PaniniMangaMx (@PaniniMangaMx) 25 novembre 2020

Spy × Family a commencé sa sérialisation le 25 mars 2019 gratuitement dans l’application Shōnen Jump + de Shūeisha, l’un de ses titres les plus regardés et qui a reçu le plus d’acclamations du public et de la critique spécialisée. Le travail de Tatsuya Endō arrive en tête de liste dans la catégorie masculine du Kono Manga ga Sugoi! en 2020 et a été nominé pour des prix prestigieux tels que le Taishō Manga, le Kōdansha Manga Award et le Tezuka Osamu Cultural Award.

À ce jour, le manga compte cinq volumes de compilation au format tankōbon et a dépassé les 6 millions d’exemplaires en circulation au Japon en septembre dernier. Vous pouvez lire les trois premiers chapitres et suivre les simulreases légalement et gratuitement en espagnol via l’application sœur Shōnen Jump + en dehors du Japon: Manga Plus.

La prévente Spy × Family sera ouverte ce vendredi dans les Panini Stores et dans sa boutique en ligne.

