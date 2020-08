Variety rapporte que Paramount Pictures a fixé des dates de sortie pour leur prochain redémarrage de l’activité paranormale, ainsi que pour le tant attendu Scream 5.

Scream 5 fera ses débuts en salles le 14 janvier 2022. Le film sera réalisé par Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Ready or Not) à partir d’un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Il met en vedette David Arquette, Courteney Cox, Melissa Barrera et Jenna Ortega. Neve Campbell est toujours en pourparlers pour jouer à nouveau Sidney Prescott.

Le 14 janvier 2022… Nous allons vous entendre SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm – Scream (@ScreamMovies) 29 août 2020

Pendant ce temps, l’activité paranormale a été repoussée du printemps prochain au 4 mars 2022. On ne sait pas grand-chose sauf que Christopher Landon (Happy Death Day) reviendra dans la série pour aider à développer le nouveau film. Il a dit, cependant, qu’il ne dirigeait ni n’écrivait. On pensait que The Ghost Dimension de 2015 était la dernière entrée de la série, mais vous ne pouvez pas garder une bonne franchise d’horreur.

Dans les nouvelles non-horreur, Paramount a également fixé une nouvelle date de sortie pour Snake Eyes, le spin-off du G.I. Films de Joe. Cela a été déplacé du 23 octobre de cette année au 22 octobre 2021.