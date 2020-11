Après avoir subi un retard dans le lancement, comme une dizaine de films, il a finalement été annoncé quand la bande-annonce de ‘Tom & Jerry’, le prochain film d’action réelle des personnages de Warner Bros., sortira.

Le film est un hybride d’action et d’animation réalisé par Tim Story, avec Chloë Grace Moretz comme Kayla et Michael Peña comme Terrance.

Selon le synopsis, la rivalité des personnages recommencera “quand Jerry déménagera dans le meilleur hôtel de New York à la veille du” mariage du siècle “, obligeant le planificateur désespéré de l’événement à engager Tom pour se débarrasser de lui” .

Comme prévu, l’éternelle bataille entre le chat et la souris menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un employé diaboliquement ambitieux complotant contre les trois.

La nouvelle aventure sur grand écran de Tom et Jerry, un mélange d’animation classique et d’action en direct, innove pour les personnages emblématiques et les force à faire l’impensable, à travailler ensemble pour sauver la situation.

Chloë Grace Moretz et Michael Peña sont rejoints par Rob Delaney, Colin Jost et Ken Jeong dans cette nouvelle aventure écrite par Kevin Costello, basée sur des personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera.

💥 #TomYJerry a été vu dans une poursuite à travers le monde et a décidé de s’arrêter dans cet endroit merveilleux au Mexique. Suivez-les pour voir où ils voyageront et regardez la bande-annonce de leur nouveau film demain! 💥 pic.twitter.com/sYO4AQxorp – WB Pictures México (@WBPictures_Mx) 16 novembre 2020

À travers leurs réseaux sociaux et avec les apparition des personnages en différents points emblématiques des principales villes du monde, Il a été annoncé lors de la sortie de la bande-annonce de ‘Tom & Jerry’, qui aura lieu le 17 novembre prochain.

Le casting du film, l’a classé comme une expérience assez amusante, et le résultat final peut être vu quand il sort en salles.

Pour le moment, la date de sortie de ‘Tom & Jerry’ est le 5 mars 2021.