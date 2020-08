L’entrevue 411: Parry Shen

Parry Shen est un écrivain, producteur et acteur de personnage bien connu qui apparaît dans des films et des émissions de télévision depuis au moins 1997. Shen est apparu dans des films tels que Better Luck Tomorrow, The New Guy, Attack of the Sabertooth, et tous quatre films Hatchet et dans des émissions de télévision telles que Chicago Hope, NCIS, NCIS: Los Angeles, Tru Calling, etc., en plus il est membre de la distribution du feuilleton de jour ABC General Hospital depuis 2013. Shen a également fait de la voix de jeux vidéo travaille pour des jeux comme Wet, Far Cry 3, Mortal Kombat X, Lego Marvel’s Avengers et The Walking Dead: Michonne. Le dernier effort cinématographique de Shen est la formidable comédie d’horreur de science-fiction Automation réalisée par Garo Setian et mettant en vedette Elissa Dowling, qui est maintenant sur une nouvelle fonctionnalité chargée de Bu-ray d’Epic Pictures et Dread. Dans cette interview, Shen parle avec cet écrivain de la création d’Automation, de sa carrière et plus encore.

Bryan Kristopowitz: Comment vous êtes-vous impliqué dans l’automatisation?

Parry Shen: Garo a coupé la bande-annonce d’un film que j’ai produit et joué, Non identifié, et nous sommes restés en contact. Quand c’était à son tour de faire son propre film, il m’a donné une bague.

BK: Comment avez-vous abordé votre personnage Alan? Avez-vous des connaissances en technologie pour aider à éclairer votre caractérisation?

PS: Pas vraiment une formation en technologie, mais je connais un bon nombre de personnes qui sont très entrepreneuriales et elles partagent toutes une essence similaire – très pointues, claires, charmantes et avant-gardistes. J’ai donc toujours pensé à faire briller ces qualités pour Alan.

BK: Alan est-il un méchant ou simplement incompris?

PS: La définition d’un «méchant» dépend de la perspective à partir de laquelle nous le voyons. Alan a construit cet outil étonnant pour faire avancer les progrès de l’humanité et a maintenant commencé à gratter la surface d’un A.I. devenir sensible.

BK: Comment était-ce de travailler avec le réalisateur Garo Setian?

PS: Je peux à peu près m’entendre avec la plupart des gens pour faire un travail, mais il y a une différence lorsque vous aimez réellement la personne en tant qu’individu. Garo est un gars tellement génial que tout le monde soutient pour lui et le projet. Cela apporte un élément et une dynamique totalement différents à l’équipe une fois que vous l’avez.

BK: Comment était-ce de travailler avec Elissa Dowling, qui joue Jenny, et Sadie Katz, qui joue Susan?

PS: Les deux pros à travers et cependant. Elissa est une grande auditive, alors nous avons eu des moments attachants avec Alan & Jenny. Et Sadie était toujours partante pour s’amuser avec les dialogues et les scènes. J’adore aussi qu’elle ait eu le courage de se défendre pendant les périodes où nous étions contre la montre et, par conséquent, parfois précipitées pour agir. Elle a juste un peu grondé la production à un moment pour la refroidir parce que ce n’était pas propice à la performance. Ce n’était absolument pas un moment de «diva», et entièrement justifié à 100% (je voulais faire de même). Parfois, quand il y a cette tempête parfaite de: l’éclairage a besoin de cela, le son a besoin de cela, la caméra a besoin d’un ajustement ici et la 1ère AD essaie de faire avancer la scène pour préserver la journée … la production oublie juste que c’est un peu stressant pour les gens devant la caméra pour juste «aller» pendant ce chaos. Elle a eu le courage de protéger son travail de tous ces éléments distrayants, et j’adore qu’elle ait les couilles pour le faire.

BK: Comment était-ce de travailler avec Jeff J. Knight, qui joue l’Auto physique? Avez-vous eu l’impression de travailler avec un robot?

PS: Je ne dirais pas exactement que j’avais l’impression de travailler avec un robot parce que je ne suis pas un délirant, mais Jeff est un mo-fo qui travaille dur! Sérieusement, il est un joueur d’équipe et cette combinaison est essentiellement devenue une boîte de Pétri et n’avait pas de ventilation – mais il est resté dans son personnage et dans cette combinaison jusqu’à ce que nous en ayons fini avec lui. Il est devenu si malade, je me sentais si mal pour lui. Mais il irait au-delà des attentes – en s’assurant toujours que l’affichage visuel sur le coffre d’Auto était chargé et fonctionnait correctement, etc.

BK: Quelle a été la scène la plus difficile pour vous, en tant qu’acteur, dans Automation?

PS: Probablement la scène extérieure avec Elissa / Jenny – uniquement parce que c’était le premier jour, donc logistiquement nous avons pris du retard et manquions de lumière du jour. Alors, quand est venu le temps de faire les scènes d’exposition lourdes, je savais que je n’avais que peut-être 2 prises au maximum pour le clouer. Ce n’était pas trop difficile, car j’avais l’habitude de ne prendre qu’une seule prise avec l’Hôpital général, mais la seule qui m’a donné un peu de stress.

BK: Comment vous êtes-vous impliquée dans la voix des jeux vidéo?

PS: Je voulais me diversifier et explorer toutes les formes de jeu d’acteur disponibles, donc les voix off étaient la zone inconnue à laquelle je n’avais pas été exposé il y a 10 ans. Alors j’ai pris des cours, j’ai trouvé un agent VO et j’étais en route.

BK: Comment vous êtes-vous impliqué dans le feuilleton de jour General Hospital?

PS: Votre audition de base. La salle d’attente était remplie d’acteurs qui étaient essentiellement des mannequins et tout le monde mesurait plus de 1,80 mètre et je savais que la seule chose que je pouvais faire était de jouer tout le monde. C’était tout ce que j’avais à offrir. Et 4 épisodes initiaux s’étalaient sur 248 épisodes sur une période de 7 ans.

BK: Vous avez joué dans les quatre films Hatchet jusqu’à présent. Si et quand il y aura un cinquième film Hatchet, en ferez-vous partie? Pensez-vous que vous jouerez à nouveau Andrew?

PS: Probablement. C’est à peu près ainsi que le quatrième le met en place.

BK: Des héros de films?

PS: Bong Joon-Ho (Parasite) et Jordan Peele (Get Out) font vraiment des trucs progressifs qui apportent une nouvelle vision du cinéma. Toujours impatient de voir leurs nouveaux projets et je ne sais pas à quoi s’attendre, mais sachez quoi que ce soit, ça va être fantastique. Je pense qu’il s’agit de Tarantino et Del Toro de cette génération.

BK: Des projets à venir que vous pouvez révéler?

PS: Je viens de filmer un projet très cool la semaine dernière pour l’une des chaînes de streaming qui sortira l’été prochain. Et j’ai eu l’occasion de travailler avec l’un des plus grands directeurs de l’entreprise – certainement un moment de liste de seaux, mais hélas, j’ai signé une NDA embêtante. Mais je suis aussi dans les jeux actuels: Ghost of Tsushima, Exos Heroes et Legend of Runeterra.

BK: Qu’espérez-vous que le public retire de l’automatisation?

PS: Le cœur bon enfant et le plaisir du film – qui vient essentiellement de qui est Garo. Ce n’est pas trop sanglant, mais il y a tout de même des moments de réflexion, d’action et d’humour.

BK: Voudriez-vous vivre / travailler avec un robot comme Auto dans la vraie vie?

PS: Oui – je souhaite déjà que mon Alexa ait des bras et des jambes pour pouvoir m’aider à bouger et à obtenir des choses.

BK: Quelle est la réalité de la chose « les épiceries retiennent les bonnes ignames pour les célébrités » qui est décrite dans l’épisode de Thanksgiving de la première saison de la sitcom The King of Queens dans laquelle vous apparaissez? Avez-vous déjà marqué un bon igname?

PS: Je ne sais pas forcément en ce qui concerne les ignames, mais il y a certainement un traitement préférentiel. Une fois que j’ai obtenu mon diplôme à l’hôpital général, les téléspectateurs m’ont ouvert des couloirs de caisse, alors voilà.

