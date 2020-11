Zack Snyder Il est l’un des esprits qui a créé l’univers étendu de DC et malgré sa vision pas entièrement du goût du public, son départ était un plus gros problème qu’un avantage, c’est pourquoi il va maintenant terminer sa version de “ Justice League ” maintenant. pour la plateforme HBO Max et apparemment, il sera encore plus grand qu’on ne le pensait, car cela durera quatre heures et nécessitera plus de personnages, l’un d’eux est Jared Leto, mais apparemment son apparence sera différente, car apparemment Joker changera son apparence en la «Snyder Cut».

L’une des nouvelles qui a surpris ces derniers jours est le retour de Jared Leto dans le rôle de Joker pour ‘Zack Snyder’s Justice League’, car le rôle n’a pas été bien accueilli par le public et il semble que Warner ait pris la tâche de l’effacer de la franchise en lui donnant une fermeture dans ‘Oiseaux de proie’, mais on le reverra dans cette version que prépare la plateforme HBO Max.

Selon des informations provenant de sources proches, ils ont révélé que Joker change d’apparence pour ‘Snyder Cut’, puisqu’il aura apparemment trois apparitions, les deux premières seront considérées comme son apparition dans ‘Suicide Squad’, qui seront des flashbacks, un à Arkham et un s’est terminé avec la vie de Robin, mais le troisième fera partie du cauchemar de Batman que nous avons vu dans Batman v Superman: l’aube de la justice et ici on verra pas de tatouages ​​et de cheveux longs.

Apparemment, même Zack Snyder lui-même n’a pas aimé l’apparence et son changement de look est de lui donner une certaine continuité après avoir parlé de la permanence de Ben Affleck dans le rôle de Batman et peut-être qu’il est l’adversaire nécessaire pour un film solo.