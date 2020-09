Partager

Avec la pandémie toujours en cours, No Time to Die, le nouveau film de James Bond, a décidé de conserver sa date de sortie et a annoncé une nouvelle bande-annonce.

Avec un scénario qui change trop en raison de la pandémie, il est assez surprenant qu’un film décide de conserver sa date de sortie. Mais après l’accueil enthousiaste de Tenet dans les salles de cinéma, il semble que davantage de superproductions risquent de se manifester cette année. C’est le cas au moins de No Time to Die, le 25e épisode de l’espion britannique bien-aimé James Bond et le dernier film de la saga qui mettra en vedette Daniel Craig en tant que protagoniste.

Pas le temps de mourir commence donc sa promotion pour novembre et l’annonce dans une nouvelle affiche avec laquelle Warner Espagne ne prend pas trop de risque. Est-ce que la nouvelle image promotionnelle est datée mais informe ce qui est juste et nécessaire. Nous avons le mois et nous continuons à viser la fin de cette année, mais ce jeudi 12 n’est pas présent. La prudence est compréhensible d’autant plus qu’à la mi-juillet de cet été rare, il y avait des rumeurs d’un éventuel changement à plus long terme. Heureusement, il semble que Warner a décidé de prendre une chance et a montré une campagne de marketing qui a maintenant un peu plus de deux mois pour indiquer clairement que nous avons un rendez-vous avec Bond.

Non seulement cette affiche souligne que le compte à rebours a commencé, mais Warner a également fixé une date de sortie pour une nouvelle bande-annonce. Elle nous viendra tout au long de ce jeudi 3 septembre prochain, avec de nouvelles scènes avec Craig, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rami Malek ou Jeffrey Wright en action.

Contrôler la conversation

Compte tenu de tout ce que l’attente a dû prolonger, on peut comprendre quelle serait la décision des responsables marketing de No Time to Die, une équipe absolument concentrée sur parler du nouveau James Bond ou en tout cas La dernière aventure de Craig.

Ce qu’ils sont sûrs de ne pas vouloir, c’est que le film soit éclipsé par la relation entre Ana de Armas et Ben Affleck: «Ce serait un désastre si l’accent était mis sur la sentimentalité de Ben avec Ana éclipsant l’événement. Un cirque est strictement hors du menu et les patrons veulent tout garder au sein de la marque… », ont récemment déclaré des sources de The Sun.

