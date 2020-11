D’un moment à l’autre, la vie de l’acteur est devenue considérablement compliquée, Depuis, après avoir perdu son procès contre le journal britannique The Sun, Warner Bros lui a demandé de démissionner de son rôle dans “ Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 ” et ce n’est pas le seul travail que l’acteur perdrait, puisque, Johnny Depp pourrait certainement sortir d’une autre saga.

Juste au moment où on pensait que l’acteur gagnerait l’affaire contre The Sun, le tribunal britannique s’est prononcé en faveur du journal, ce qui a amené les études à avoir pris la décision de se séparer de l’acteur, malgré le fait qu’il bénéficie du soutien de nombreux de ses fans, qui n’ont pas hésité à exprimer leur colère à travers les réseaux sociaux pour la décision prise par le tribunal.

Ainsi, après qu’il a été annoncé que Depp ne jouera plus le méchant sorcier Grindelwald, de nouvelles informations sont apparues qui révèlent que L’acteur ne reviendra pas sur la saga de ‘Pirates des Caraïbes’, Depuis qu’il a été précédemment dit que Disney envisageait de revenir au personnage lors du redémarrage de la franchise, cependant, cette option a été totalement exclue par le studio.

Selon le fuyant, Daniel Richtman, Depp a eu une réunion avec Warner Bros et Disney après la publication du verdict du procès et là Warner lui a demandé d’abandonner son rôle de Grindelwald, tandis que la société de souris a mis fin aux pourparlers pour un éventuel retour à la saga des “ Pirates des Caraïbes ”, avec ce que l’acteur a perdu deux de ses plus grands projets.

De cette façon, il a été révélé que Johnny Depp pourrait sortir d’une autre saga puisque Disney a besoin de confirmer cette information, cependant, tout semble indiquer que la rumeur est vraie, donc les fans auront envie de voir Jack Sparrow dans les nouvelles productions de la franchise.