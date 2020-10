Le personnage de Batman est l’un des plus aimés des super-héros, que ce soit dans les bandes dessinées, les films ou les séries animées et une grande partie de la popularité est due aux adaptations cinématographiques et le premier d’entre eux en forme a été réalisé par Tim Burton, qui lui a donné une touche sombre si caractéristique, laissant de côté la version plus colorée de Adam West, mais ce réalisateur était très important pour le personnage au-delà du cinéma, car ‘Batman’ a inspiré ‘La série animée’.

‘Batman: La série animée’ C’est pour beaucoup l’une des meilleures adaptations du personnage, même supérieure à n’importe quel film, car bien qu’il soit dirigé vers un public enfantin, il avait une touche plus sombre et des thèmes plus profonds qui ont été explorés sur quatre saisons et que servi à la création du personnage de Harley Quinn et donner une origine plus profonde à certains personnages tels que M. Freeze.

avec curiosité ‘Batman’ a inspiré ‘La série animée’Après le grand succès des films de Tim Burton, il a été décidé de faire une série animée avec le même ton sombre et elle est sortie des mois après la première de “ Batman Returns ”, prenant même la musique de Danny Helfman créé pour le film dans le cadre de la série animée comme une sorte de continuation de l’histoire.

Malgré que ‘Batman ‘et’ Batman Returns ‘ c’étaient de grands succès au box-office, Tim Burton ne sont pas revenus pour un troisième volet, car Warner voulait une histoire moins approfondie et plus familière, ils se sont donc tournés vers Joel Schumacher, tandis que la série animée comptait un total de 85 épisodes.