L’une des plus grandes déceptions de l’univers étendu DC a été “ Suicide Squad ” dirigée par David Ayer, car il n’a pas répondu aux attentes et est devenu l’un des pires films non seulement du DCEU, mais de tout le genre de super-héros et la seule chose qui avait une certaine pertinence était l’interprétation de Will Smith et Margot Robbie dans le rôle de Deadshot et Harley Quinn respectivement, mais selon certaines rumeurs, Will Smith reviendra au DCEU.

“ Suicide Squad ” était l’un des films qui ont plongé le DCEU dans une crise dont il n’a pas pu se remettre, en plus de David Ayer Il a été très ennuyé par les changements que Warner l’a forcé à apporter à son film, comme couper une grande partie des scènes de Jared Leto et changer le ton sombre en une autre comédie, qui n’a tout simplement pas fonctionné.

Selon les propos de l’informateur Daniel Richtman, Will Smith reviendra au DCEU, ou du moins la manière dont l’acteur revient au rôle de Deadshot est recherchée, car il était l’un des plus rachetables du film et ils n’excluent pas qu’il puisse revenir pour un film ou pour une série solo dans le cadre de la plateforme de HBO Max comme celui sur lequel travaille Peacemaker de John Cena.

Bien qu’il ne soit pas revenu au rôle, l’acteur Will Smith n’a pas parlé ouvertement s’il est à l’extérieur ou fait toujours partie du DCEU, il pourrait donc avoir un contrat pour une autre participation au sein de la franchise, nous devrons donc attendre si nous le reverrons. plus tard.