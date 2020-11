Pendant quelques jours, il avait été révélé que le quatrième opus du Dieu du tonnerre serait aussi gros que n’importe quel film “ Avengers ” et après avoir confirmé que Chris Pratt serait dans le film, les choses ont plus de sens à ce sujet. Maintenant, grâce à un nouveau rapport, Il a été révélé que Groot et Rocket seraient également dans ‘Thor: Love and Thunder’.

Hier, Marvel Studios a annoncé que Pratt ramènerait Star-Lord à la vie dans le prochain film “ Thor ”, ce qui n’était pas une surprise, comme il y a huit mois, vin Diesel, qui exprime Groot dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) a révélé que les Gardiens de la Galaxie apparaîtront dans le film “ Thor: Love and Thunder ”.

Tous les fans ont regardé comme ‘Avengers: Endgame’ a montré le personnage de Chris Hemsworth partant avec les Gardiens de la Galaxie dans une aventure dans l’espace, mais peut-être que Marvel l’a fait pour annoncer que le personnage de Pratt aura un rôle de soutien complet dans “ Love and Thunder ”.

Maintenant, c’est grâce à Grace Randolph qui a fait savoir que non seulement Chris Pratt sera dans le film mais que Groot et Rocket seraient également dans ‘Thor: Love and Thunder’, et leurs rôles ne seront pas de simples camées, mais des participations légitimes.

J’entends que tout l’équipage de #GuardiansOfTheGalaxy sera dans #ThorLoveAndThunder pas seulement #ChrisPratt Mais lui, #RocketRaccoon et #Groot ont des rôles légitimes! a du sens – Thor est parti avec eux à la fin de #AvengersEndgame plus w / GotG3 retardé, les garde dans la boucle! #Marvel #MCU pic.twitter.com/lDLjYjxYkH – Grace Randolph (@GraceRandolph) 13 novembre 2020

Pour l’instant, il faudra attendre de voir ce que Taika Waititi peut faire avec ces personnages et acteurs, une fois que “ Thor: Love and Thunder ” sortira dans toutes les salles en 2022.