Paul Mescal (Normal People) et Melissa Barrera (Life) dirigeront le casting de «Carmen», une réinterprétation moderne du célèbre opéra dramatique en trois actes avec une musique de Georges Bizet et un livret français de Ludovic Halvy et Henri Meilhac, lui-même basé sur le roman du même titre de Prosper Mrime publié pour la première fois en 1845.

Le film marquera les débuts en tant que réalisateur de Benjamin Millepied, ancien danseur principal du New York Ballet qui, entre autres, était en charge de la chorégraphie de «Black Swan» de Darren Aronofsky. Millepied signe lui-même son scénario avec Alexander Dinelaris Jr. et Loic Barrre.

Dimitri Rassam et Rosemary Blight seront ses producteurs à travers respectivement Chapter 2 et Goalpost Pictures, avec TF1 Studio comme coproducteur et en charge de leurs ventes internationales.

Sony Pictures Classics distribuera le futur film en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Scandinavie, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, tandis que Path le distribuera en France ou Vision Distribution en Italie. Pour le moment, nous ne savons pas et / ou ne savons pas qui le distribuera en Espagne.

L’équipe technique du film, dont le tournage débutera en janvier en Australie, où il sera tourné entièrement sur sept semaines, portera des noms tels que Jrg Widmer (Pina, Hidden Life) en tant que directeur de la photographie ou Nicholas Britell (El Blues de Beale Street, Succession) en tant que compositeur, qui pour l’occasion composera une toute nouvelle partition, plus un total de neuf chansons originales avec l’aide de Julieta Venegas et Taura Stinson.