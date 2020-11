Paul Rudd, Will Ferrell et Kathryn Hahn seront les têtes d’affiche du casting de ‘The Shrink Next Door’, une version télévisée du podcast du même titre de Wondery et Bloomberg Media qui sera pris en charge par Apple TV +.

Une comédie noire basée sur des événements réels qui exposera avec beaucoup d’humour et de mauvaise humeur comment une dynamique médecin-patient apparemment normale peut conduire à une relation toxique et exploitante pleine de manipulation, d’explosions de pouvoir et de dysfonctionnement dans son expression maximale.

Selon le synopsis officiel du podcast, “Le journaliste vétéran Joe Nocera avait un voisin dans les Hamptons: le Dr Isaac” Ike “Herschkopf, un thérapeute d’élite et de célébrités de Manhattan. Il avait organisé des soirées étoilées dans sa maison d’été. Mais Un été, Joe est revenu pour constater qu’Ike était parti et qu’une telle maison ne lui avait jamais appartenu. Elle appartenait en fait à Martin “Marty” Markowitz, un patient d’Ike qui a finalement été libéré de la domination psychologique de son thérapeute. “

Rudd sera le psychiatre et Ferrell le patient tandis que Hahn jouera Phyllis, la petite sœur de Marty. De son côté, Georgia Pritchett (‘Succession’, ‘Veep’) est son scénariste principal et Michael Showalter, responsable de ‘La grande maladie de l’amour en Espagne’ ou co-créateur de ‘Search Party’, est le réalisateur de tous ses épisodes . En outre, les deux seront ses producteurs avec Jordana Mollick.

‘The Shrink Next Door’ est une production Civic Center Media en association avec MRC Television, Gloria Sanchez Productions, Semi-Formal Productions, Wondery et Bloomberg Media qui aura comme producteurs exécutifs Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittney Segal au nom de Gloria Sanchez Productions, Marshall Lewy pour de Wondery, Jared Sandberg, Katie Boyce et Francesca Levy de Bloomberg Media, et Joe Nocera et Paul Rudd d’eux-mêmes.

Et en parlant du créateur aux côtés de Charles Rogers et Sarah Violet Bliss de ‘Groupe de recherche’, ce mardi 17 novembre, à partir de 22h05, les fans espagnols de cette magnifique série pourront enfin profiter des dix épisodes de sa troisième saison très attendue, l’une de nos premières exceptionnelles du mois de novembre avec «Nasdrovia» et «Gangs of London».

‘Groupe de recherche’ raconte les aventures et mésaventures de Dory (Alia Shawkat) et de son groupe d’amis (John Reynolds, Meredith Hagner, John Early), des millénaires vivant à New York et obsédés par la disparition d’un vieil ami d’université. C’est le point de départ qui les fait devenir des détectives par accident, ce qui ne les amène pas toujours là où ils l’attendent et qui complique la situation à des limites insoupçonnées.

La troisième saison nous place à un moment où le groupe d’amis est à nouveau à l’épicentre de l’actualité. Le groupe est plongé dans un procès après que Dory et Drew ont été inculpés d’homicide involontaire coupable. Pendant ce temps, Elliott et Portia devront décider de témoigner ou non au procès. Face à cette tension, Dory a de plus en plus de mal à maintenir sa santé mentale, donc tout semble indiquer qu’il faudra beaucoup de temps pour que leur vie revienne à la normale.

Les téléspectateurs peuvent rappeler les deux premières tranches de ‘Groupe de recherche’ dans TNT Now (disponible dans Movistar + et Orange). L’ensemble du T3 sera disponible dans le service à la demande de tous les opérateurs à partir du 18 novembre via TNT Espaa.