Tout au long de sa longue carrière de cinéaste, Pedro Almodovar jamais éludé pour se prononcer politiquement sur les questions les plus controversées de chaque moment historique. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que dans son récent entretien avec elDiario.es, le joueur de 71 ans de La Mancha se mouille par rapport à lala division politique actuelle face à la crise des coronavirus.

Le cinéaste critique “qu’il existe des partis qui utilisent la pandémie pour attaquer l’exécutif” et de nombreux tweeters lui rappellent ses attaques contre le gouvernement Aznar lors des attentats du 11-M. (Image: © Iglesias Mas, avec l’aimable autorisation d’El Deseo)

Ce à quoi nous ne pouvions pas nous attendre, c’est que ses déclarations en firent un sujet d’actualité et provoquèrent des réactions extrêmement fâchées, qui lui reproche d’avoir défendu l’actuel gouvernement de Pedro Sánchez face aux attaques du 11-M, il a choisi d’attaquer celui de José María Aznar.

Almodóvar – qui ce mercredi 21 octobre, présente sa première œuvre en anglais, le court métrage La voix humaine– Il avoue que la solitude de l’enfermement n’a pas été aussi dure pour lui que pour les autres, précisément parce qu’il a la possibilité de se consacrer à l’écriture.

Cependant, interrogé sur “la colère politique autour de la gestion de la pandémie”, le cinéaste la qualifie de “décourageante” et assure que “ça me scandalise, ça m’attriste, ça me désespère”.

«Le fait qu’il existe des partis qui utilisent la pandémie pour attaquer l’exécutif me semble le pire usage que l’on puisse faire de la démocratie. J’ai peur et je suis outré », dit Almodóvar.

Ce sont précisément ces déclarations en défense du gouvernement de Pedro Sánchez et sa gestion de la crise sanitaire qui ont soulevé des cloques dans un certain secteur de Twitter, d’où elles lui rappellent non seulement ses attaques contre l’exécutif de José María Aznar après les attentats du 11 mars 2004, mais aussi sa critique de la gestion de la crise Ebola en 2014 par la ministre Ana Mato – également du Parti populaire.

D’autres, en revanche, soulignent votre implication dans les Panama Papers ou, directement, votre contribution à une hypothèse climat de guerre civile dans le discours public.

Pedro Almodóvar: “Qu’il y ait des partis qui utilisent la pandémie pour attaquer l’exécutif me semble terrifiant, le pire usage qui puisse être fait de la démocratie.”

La démocratie bénit la liberté d’expression et de critique.

Plus de subventions pour vos films.pic.twitter.com/cSwedd8D5k – Wild Guaje (@GuajeSalvaje) 20 octobre 2020

Pedro Almodóvar: “Utiliser la pandémie pour attaquer le gouvernement est la pire utilisation possible de la démocratie.” Pas comme gagner une élection au prix des centaines de personnes assassinées le 11 mars ou utiliser les victimes de la guerre civile pour obtenir des votes, ce qui est super démocratique. – Los Meconios (@LosMeconios) 20 octobre 2020

Maintenant que Pedro Almodóvar est un TT, il faut noter qu’il est un vrai JETA FISCAL.

Pedro Almodóvar NE PEUT PAS être une référence morale en Espagne, à l’exception de l’immoralité de l’ELUSION FISCALE. pic.twitter.com/AwOnnUfvqi – Guillermo Rocafort (@ GuillermoRocaf1) 20 octobre 2020

Pour Pedro Almodóvar, il était normal de «couper la gañote» de Rato et Blesa pour la Bankia préférée … cependant, il dit que critiquer le gouvernement des plus de 50 000 morts malgré sa terrible gestion «est la pire utilisation possible de la démocratie “ Pouvez-vous être plus misérable? pic.twitter.com/XrJaythd9F – M. HAL (@ OnlyHAL2) 20 octobre 2020

Quelle peur, que je pensais que Pedro Almodóvar était une fois de plus une tendance à avoir plus de comptes au Panama, mais non, c’est parce qu’apparemment, la pire gestion sanitaire et économique de tous les gouvernements d’Europe ne peut être critiquée.

(On ne parle même pas de tous les mensonges) – Doc HOLLYDAY (@ DocHollyday3) 20 octobre 2020

Le pire usage de la démocratie est de demander des subventions de l’argent de tout le monde pour produire un fouillis infumable, le tout manquant d’un minimum d’objectivité.

Pour faire des bêtises partisanes, il y a votre propre argent, pas celui de quelqu’un d’autre.

Tant de démagogie bon marché ne se faufile plus dans le “sourcil” progressif. – Antoñito (@ Antoito10505103) 20 octobre 2020

Pedro almodovar un autre subventionné à l’ordre du régime pour sucer de notre argent (“aide”) ….. INAMENTABLE – Brusi Batusi (@BrusiDavid) 20 octobre 2020

Quelqu’un qui peut m’expliquer pourquoi l’opinion de Pedro Almodóvar est plus importante que la mienne ou celle de mon bol de fruits. Mettons en balance que je n’ai pas d’entreprises dans des paradis fiscaux et que je n’ai jamais reçu de subvention. – Juan O. 2,7% 💚 (@urederriano) 20 octobre 2020

Basé sur le monologue de Jean Cocteau, avec 30 minutes et le Scottish Tilda Swinton en tant que seul protagoniste, La voix humaine peut être vu dans les cinémas espagnols de 21 octobre –Merci à Wanda Vision et Avalon. Vous pouvez voir sa bande-annonce ici:

