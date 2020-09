Compte tenu de la mort récente de Chadwick Boseman, la communauté d’Anderson, en Caroline du Sud, dont il était originaire, a lancé (via) une pétition pour ériger une statue qui rend hommage à l’acteur Black Panther. La pétition propose que la statue de Chadwick Boseman remplace celle d’un soldat confédéré qui a suscité la controverse ces derniers mois après la mort de George Floyd.

L’une des pétitions existantes sur Internet compte déjà un peu plus de 11 000 signatures et de nouveaux adeptes de la cause continuent d’arriver. L’idée derrière la statue de Chadwick Boseman est de rendre hommage à la mémoire de l’acteur, une figure qui est fière de la ville d’Anderson non seulement pour sa renommée et sa carrière, mais pour ses contributions humanitaires. En avril dernier, Boseman a fait don de plus de 5 millions de dollars en équipement de protection individuelle pour les hôpitaux débordés par les cas de Covid-19 et qui desservaient principalement la communauté afro-américaine.

« M. Boseman est sans aucun doute un trésor américain et ses distinctions continuent », lit-on dans la pétition signée. «Il est logique que son œuvre soit mise à l’honneur au même endroit où elle est née. Au fur et à mesure que les concitoyens passent leur journée, ils devraient avoir un visage qui considère tous les gens comme des égaux. Cela considère tous les citoyens, quelle que soit leur apparence extérieure, comme des membres de la communauté Anderson. »

Le mémorial vieux de 118 ans devant le tribunal de la ville d’Anderson porte la figure d’un soldat confédéré et la légende: «Le monde décidera toujours, à la lumière claire et lointaine de la vérité, que les soldats qui ils portaient du gris et sont morts avec Lee, ils avaient raison. Au cours des manifestations, des marches et des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, l’obélisque a été vandalisé et la controverse sur sa permanence est née.

L’armée confédérée s’est battue contre Abraham Lincoln et son combat pour l’abolition de l’esclavage noir. Cela représentait certainement un problème pour les propriétaires d’esclaves, dont l’économie dépendait du travail gratuit qu’ils obtenaient d’eux dans les plantations de coton. La Caroline du Sud était l’un des États confédérés, mais ses citoyens contemporains ne partagent plus ces idéaux.

Cependant, retirer la statue ne sera pas facile car sa législation relève de la loi sur le patrimoine, une mesure qui interdit la suppression de monuments historiques à moins que les deux tiers des législateurs des États ne l’acceptent. La demande de sa disparition pour remettre le mémorial Chadwick Boseman à sa place pourrait exercer la pression nécessaire.

Le maire de la ville d’Anderson a condamné le vandalisme contre le monolithe en juin dernier, mais a reconnu la nécessité de repenser la permanence de la statue, pour laquelle il a promis qu’un accord serait trouvé entre les détracteurs et ses défenseurs pour trouver la meilleure solution.

L’acteur Chadwick Boseman est décédé le vendredi 28 août, ce qui a provoqué une agitation mondiale. En plus de donner vie au roi de Wakanda dans la saga Marvel, il a joué le rôle de personnages réels représentant des icônes de la culture afro-américaine aux États-Unis. Papal comme le joueur de baseball Jackie Robinson à 42 ans, ou Thurgood Marshall à Marshall.