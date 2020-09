Ant-Man 3 est encore en phase de développement, ce qui a permis au réalisateur Peyton Reed et à son équipe de continuer à travailler dessus pendant la pandémie et il dit que ce sera très différent. Reed s’est entretenu avec SiriusXM et a parlé de son travail sur le troisième volet de la franchise, qui sera écrit par Jeff Loveness et réalisé par Reed. Bien qu’il n’ait pas donné beaucoup d’informations, Reed a laissé entendre que le film aurait un style visuel très différent.

«Nous travaillons à travers la pandémie», a déclaré Reed. «Il y a des choses vraiment vraiment excitantes en magasin, dont je ne pourrais bien sûr pas vous parler pour le moment, comme c’est le cas avec Marvel… Je pense que le troisième film Ant-Man sera un film beaucoup plus grand et plus tentaculaire que les deux premiers. Il aura un modèle visuel très différent. «

Il a poursuivi en expliquant comment Evangeline Lilly’s Wasp restera un partenaire de Scott Lang de Paul Rudd, en disant: «Il s’agit d’un partenariat, et elle en est une partie très, très importante. Et c’était une chose très gratifiante, je suppose que techniquement, nous étions le premier film Marvel avec un héros féminin dans le titre du film. Trouver cet équilibre dans ce film, c’est très important pour moi parce que c’est un terrain de jeu pour les hommes, historiquement. Mais c’est vraiment, vraiment en train de changer d’une manière formidable. «

On ne sait évidemment pas quand le troisième Ant-Man commencera la production en raison de la pandémie, mais il visait à l’origine un tournage début 2021 et une date de sortie 2022.