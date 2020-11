Dans le monde entier, il existe divers laboratoires médicaux qui développent un vaccin efficace contre le Sars COVID-19 ou également connu sous le nom de coronavirus et Pfizer a été l’un des plus avancés à avoir souligné qu’ils étaient à un stade avancé de leur vaccin contre lui. covid.

L’application du vaccin de Pfizer et de la firme allemande BioNTech a indiqué (voie) qu’elle a commencé avec la deuxième application de la dose 28 jours après le premier test. Plus tard, ils ont commencé avec la phase trois, qui a débuté le 27 juillet avec un peu plus de 43 000 participants, dont près de 39 000 ont reçu la deuxième dose le 8 novembre.

L’actualité des complexes cinématographiques aux États-Unis – sans aucun doute l’une des plus touchées non seulement dans ce pays mais dans le reste du monde – a frappé le marché boursier de manière positive puisque des rapports indiquent que des chaînes comme AMC et Cinemark ont ​​vu vos actions sont recomposées à près de 50%.

C’est un exemple clair de ce que la découverte d’un vaccin contre le coronavirus pourrait faire aux différents marchés touchés par la pandémie qui a touché le monde depuis le premier trimestre 2020 et qui s’est poursuivie tout au long de l’année, menaçant même par une deuxième vague vers les pays européens.

De même, les actions de Disney, l’un des studios les plus touchés par la pandémie, ont également augmenté de 12%, ceci même lorsque le studio a mis l’essentiel de ses efforts ce 2020 sur la plateforme Disney Plus.

coronavirus



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.