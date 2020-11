Après les événements de ‘Avengers: Fin de partie’Il était très clair que Doctor Strange est l’un des personnages les plus puissants du MCU, en plus d’être l’un des plus importants pour l’avenir de la franchise, puisque son deuxième film solo serait l’un des plus importants de la phase quatre. de l’univers cinématographique Marvel, car en plus de montrer le multivers, il pourrait à nouveau montrer Dormammu dans «Docteur Strange 2».

Le vilain Dormammu en vedette dans ‘Doctor Strange’, ce qui est l’une des plus grandes menaces auxquelles il a été confronté dans la bande dessinée, puisqu’il est reine dans la dimension sombre, où il est encore plus puissant par rapport à d’autres lieux, mais apparemment le traitement que le maître des arts mystiques l’a obligé à faire pourrait prendre fin pour «Docteur étrange dans le multivers de la folie».

Bien qu’il ne soit pas confirmé que nous verrons Dormammu dans ‘Doctor Strange 2’, il y a une possibilité de son retour, car puisque le docteur Strange n’a pas la gemme de temps, il ne pouvait pas l’arrêter comme il l’a fait dans le dernier épisode et pourrait devenir un méchant le plus effrayant et peut avoir besoin de l’aide de Sorcière écarlate, qui aura apparemment déjà une connaissance de la sorcellerie qu’il connaîtra dans sa série «WandaVision».

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’intrigue, plus que nous ne verrons le multivers et les complications qu’aura l’ouverture de nouveaux univers et bien que beaucoup ait été dit sur les camées et les nouveaux personnages, cela n’a pas été officiellement confirmé, donc certains des ces problèmes pourraient ne pas se produire et nous devons simplement attendre la prochaine date de sortie 25 mars 2022 s’il n’y a plus de mouvements dans le calendrier de Marvel Studios.