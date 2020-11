L’industrie cinématographique traverse une période difficile depuis mars dernier, lorsque les cinémas ont été fermés dans une grande partie du monde et malgré le fait qu’ils soient déjà partiellement ouverts, certains films ont reporté leurs sorties pour obtenir plus de bénéfices, mais certains d’entre eux sont Ils se sont aventurés à lancer leurs productions malgré le mauvais moment et l’un d’entre eux est le nouveau film de Mile de Jovovich, car ‘Chasseur de monstre’ anticipe sa première.

‘Monster Hunter’ est l’adaptation du jeu vidéo du même nom, qui sera en vedette Milla Jovovich, Ron Perlman, Tony Jaa, le Mexicain Diego Boneta entre autres et sera sous la direction de Paul WS Anderson et on s’attend à ce que ce soit le premier film d’une éventuelle franchise, mais cela dépend peut-être de l’accueil du public et des critiques.

Malgré l’incertitude dans une grande partie du monde en raison de l’éclosion de la pandémie, ‘Monster Hunter’ prévoit sa première, parce qu’il a été programmé pour le 30 décembre 2020, mais il a finalement été annoncé que le 25 décembre, ce qui ne semble pas très favorable, car il sera en concurrence directe avec ‘Wonder Woman 1984’, qui a été confirmé qu’il atteindra les théâtres et sera simultanément sur la plate-forme HBO Max.

Mais cette première ne sera pas mondiale, eh bien au Japon, il arrivera jusqu’au 26 mars 2021, le même jour, il sera publié ‘Monster Hunter Rise ‘ pour console Commutateur Nintendo, Cela vous donnera donc le temps de faire le profit nécessaire pour une suite, car le public asiatique est l’un des principaux pour ce type de film.