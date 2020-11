L’un des réalisateurs les plus controversés de ces dernières années est Michael Bay, depuis qu’il est devenu un expert du genre action, mais ses dernières productions n’ont pas eu la portée attendue, c’est le cas de la franchise ‘Transformateurs’ qui s’est terminée par des collections peu favorables, mais il semble que cette fois il cherchera à revenir à ses origines avec un nouveau film et selon certaines rumeurs, Jake Gyllenhaal jouera dans «Ambulance».

Le dernier travail de Michael Bay était pour la plate-forme Netflix avec ‘6 Souterrains’, qui a eu une réception médium tenant compte de la plateforme et du réalisateur et est maintenant prêt pour un nouveau film, qui abordera apparemment son travail avec ‘Bad Boys’ de 1995 et espère commencer le tournage à la mi-janvier 2021.

Selon les informations du portail Deadline, tout indique que Jake Gyllenhaal jouera dans ‘Ambulance’, puisqu’ils sont en négociations pour que l’acteur joue le rôle principal dans ce film, bien qu’on ne sache pas jusqu’à présent s’il acceptera le rôle ou quels autres acteurs sont envisagés pour le rôle principal.

Le script de ‘ambulance’ a été écrit par Chris Fedak et produira James Vanderbilt, Bradley Fischer et Will Sherak et Universal Pictures devrait être le distributeur.

En plus de ce projet, Michael Bay a produit le film ‘Oiseau chanteur’, qui s’inspire de la pandémie actuelle de Covid-19 et met en vedette KJ Apa, où l’humanité vit l’extinction en raison d’une maladie mortelle et ce film devrait sortir en 2021.