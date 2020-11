Wade Wilson continuera-t-il ses aventures avec les oreilles de Mickey Mouse ou ne jouera-t-il plus dans un autre film? C’est une question très fréquente chez les fans de la bouche mercenaire, cependant, on pourrait enfin y répondre, car elle a été informée quand Ryan Reynolds annoncerait «Deadpool 3».

Depuis que Disney a acquis les droits sur ce personnage avec tous les studios du XXe siècle, On ne sait pas quel avenir il pourrait avoir dans Marvel Studios, parce que ses deux premiers films sont classés C, ce qui contraste quelque peu avec le contenu familier que présente la maison de la souris, de sorte que certains pensent que cela changerait le style de l’humour pour un public plus mature, pas même un tiers ne pourrait sortir.

Cependant, il y a encore de l’espoir pour cette suite, comme il a été rapporté par une source de 4Chan que Ryan Reynolds annoncerait “ Deadpool 3 ” avant le 10 décembre via ses réseaux sociaux, ceci parce que lui et Kevin Feige, président de Marvel Studios, sont finalement parvenus à un accord.

La même source indique que le film s’appellerait ‘Deadpool: Retcon’ et ce serait une combinaison d’un redémarrage avec une suite, alors qu’il existe déjà un brouillon du script écrit par Rhett Reese et Paul Wernick qui montre que le méchant de l’intrigue serait T-Ray. Quant au personnage de Weasel joué par TJ Miller, il ne sera pas inclus dans le projet en raison des accusations de harcèlement qu’il a contre lui, donc pour justifier son absence, on dira qu’il a disparu en raison d’un voyage dans le temps dans ‘Deadpool 2’.

Les autres points mentionnés sont que la suite sera notée C et des références au MCU seront faites, mais le personnage apparaîtra avec les personnages de cette saga, de plus Reynolds a signé un contrat avec Marvel Studios pour cinq films de la bouche mercenaire.

Malgré toutes les données ci-dessus, rien n’est encore certain car parfois Les fuites 4Chan ne sont pas tout à fait correctes, Mais peut-être que cette fois ils le sont, pour le savoir, nous devons simplement attendre que l’acteur et Marvel le confirment, si cela est vrai, le film pourrait sortir dans un avenir pas si proche.