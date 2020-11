Le changement climatique est le plus grand défi auquel l’humanité sera confrontée au cours des prochaines décennies, peut-être le plus grand auquel elle ait jamais été confrontée. Ce n’est pas la planète qui est en jeu, c’est la survie de l’être humain, la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Dans ‘Futur’, une nouvelle série non-fiction de Movistar + sur le changement climatique, les causes et les conséquences du réchauffement climatique en Espagne sont analysées pour la première fois à travers ses protagonistes: Nous.

Parce que ce n’est pas ce qui va se passer, c’est ce qui va nous arriver. Basé sur des événements réels futurs et dirigé par Iaki Gabilondo, ‘Futur’ aborde ce problème sous un angle nouveau: celui de la fiction documentaire.

Iaki Gabilondo nous guide à travers deux mondes. D’abord, par le pur documentaire, dans lequel vous vous déplacez à travers différents endroits en Espagne où le changement climatique et la main de l’homme causent des dommages peut-être irréparables (Doana, Pyrénées, Almera ou Sierra de Gata) et où se rencontrer et discuter avec des scientifiques, des biologistes, des experts et des habitants de divers endroits où nous verrons clairement ce que l’avenir peut nous apporter si nous n’y remédions pas à temps.

Et aussi pour le monde de la fiction, avec un casting de luxe composé de Roberto Lamo, Marin Álvarez, Vctor Clavijo et Stephanie Gil. Ils donneront la vie à trois frères et à la fille de l’un d’eux, qui sont réunis dans l’ancienne maison familiale après le décès de leur mère pour se réconcilier avec l’héritage reçu en pleine alarme, ce qui les oblige à rester confinés dans le se. Une famille qui fait un voyage sentimental, géographique et temporel et qui, sans le savoir, traverse un moment essentiel de sa vie où, si elle n’agit pas de la bonne manière, les changements et les conséquences peuvent être irréparables. La même chose qui arrive à notre planète.

Iaki Gabilondo, en tant que prescripteur et narrateur, nous guide dans ce voyage pour comprendre ce qui se passe, ce qui peut arriver et ce que nous pouvons faire. Nous devons imaginer l’avenir, une nouvelle histoire qui change l’histoire. Nous devons mettre la nature au centre de nos décisions. La Terre est la seule maison que nous ayons et nous avons encore le temps d’agir.

‘Futur’, une production originale de Movistar + en collaboration avec La Caa Brothers, se composera de trois épisodes intitulés “Tierra”, “Mar” et “Aire” qui arriveront sur la plateforme espagnole en décembre prochain.

Avec ‘Futur’ Movistar + poursuit son engagement dans les séries non romanesques comme l’a démontré sans aller plus loin par la première de ‘Pionniers’ ce même mois de novembre: Une production dirigée par la journaliste Nieves Concostrina qui est née pour rendre visibles toutes ces femmes qui avec leur travail ont contribué à construire la société d’aujourd’hui.

