Dans le cadre du Jour des Morts 2020, d’innombrables utilisateurs craignaient sûrement que Justice League de Zack Snyder serait décédé comme son bande annonce sur les réseaux officiels de la plateforme de streaming HBO Max. Cela signifiait-il, peut-être, un retard ou une annulation brutale de la coupe prévue du réalisateur? Ce n’est apparemment rien de tel. Un rapport récent explique simplement pourquoi la bannière publicitaire a disparu de sites Web comme YouTube.

Via Twitter, la mise à jour est venue de Canapé Aaron, rédacteur en chef du Hollywood Reporter.

HBO Max a supprimé la bande-annonce d’août pour la Justice League de Zack Snyder pour des problèmes de droits musicaux, mais elle reviendra probablement sur YouTube une fois le problème résolu – Aaron Couch (@AaronCouch) 2 novembre 2020

HBO Max a supprimé la bande-annonce d’août de la Justice League de Zack Snyder pour les questions de droits musicauxmais il est susceptible de réapparaître sur YouTube une fois le problème résolu », a écrit le journaliste.

Être? Certaines réponses à la publication précédente montrent de l’incrédulité pour la raison indiquée, affirmant qu’il existe des chaînes YouTube (telles que IGN) qui affichent toujours cette bande-annonce dans leur liste de vidéos téléchargées. La question se pose alors de savoir pourquoi ils n’auraient censuré que l’audiovisuel original, sorti il ​​y a des mois par HBO Max. D’un autre côté, il y a des utilisateurs qui affirment que le serveur de streaming l’a volontairement supprimé de leur chaîne YouTube – sans que le site n’intervienne – ou que le réseau social n’aurait pas mis si longtemps à sanctionner la bande-annonce s’il s’agissait d’une mauvaise utilisation d’une piste musicale .

Après une longue attente, alimentée par plusieurs images qui ont soutenu son existence, Warner Bros. a finalement annoncé le lancement d’une version étendue du crossover DCEU. Justice League, à nouveau avec Zack Snyder dans le fauteuil de direction pour reprendre sa vision originale.

La bande-annonce officielle de la Justice League de Zack Snyder a été publiée à la mi-août, lors de l’événement virtuel DC FanDome. Pendant deux minutes et demie, il y a des images de Superman, Flash, Batman, Cyborg et Wonder Woman que nous n’avons pas vues dans le film sorti en 2017 ou qui acquièrent une ambiance différente, plus proche du style du réalisateur vétéran. Pour cela, le choix musical était primordial: la chanson “Hallelujah” de Leonard Cohen, même que l’on entend dans l’intégralité de l’avance et se souvient par la bande Watchmen (2009), également réalisé par Snyder.

Pensez-vous que HBO Max a effectivement dû supprimer la bande-annonce pour des problèmes de droits musicaux? Quelle autre chanson auriez-vous aimé voir figurer dans la publicité officielle de Snyder Cut?

