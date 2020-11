L’un des personnages qui a eu un développement moyen au sein de l’univers cinématographique Marvel a été Thor, qui n’a pas eu les meilleurs films, et même le deuxième d’entre eux est considéré comme l’un des pires du MCU, mais dans ce film, nous avons vu comment Loki usurpe le trône, quelque chose qui serait important pour le personnage à l’avenir, mais nous laisse un grand doute quant à la raison pour laquelle Odin a été exilé sur terre pendant les événements de «Thor: Dark World».

Le personnage d’Odin, joué par Anthony Hopkins fut l’une des pièces clés de l’évolution de Thor, car grâce à ses enseignements et malgré ses trébuchements, il devient le héros qu’il est et même sa mort est importante pour en savoir plus sur son pouvoir en ‘Thor: Ragnarok’ pour battre Hela.

L’un des grands doutes que “ Thor: Dark World ” nous a laissé est la raison pour laquelle Odin s’est exilé sur terre après que Loki ait pris sa place et n’a pas cherché à retourner à Asgard et tout indique que c’était pour la même raison qu’il a exilé Thor dans le premier film, c’est-à-dire surmonter son ego et son arrogance face à ses erreurs et, comme son fils en son temps, connaître son but, qui était de laisser sa place à Thor.

Enfin dans ‘Thor: Ragnarok’ Odin a été sauvé des rues et a donné une dernière leçon à Loki et Thor, qui ont dû faire équipe à nouveau pour visage Hela, et même Loki a dû se sacrifier pour empêcher Thanos de prendre la vie de son frère au début de «Avengers: guerre à l’infini».